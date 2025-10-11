GNTM 6: Τα 19 μοντέλα που μπήκαν στο σπίτι της μόδας - Δείτε ποια είναι τα εντυπωσιακά πρόσωπα

Το GNTM 6 πέρασε σε μία από τις πιο συναρπαστικές στιγμές του: οι auditions τελείωσαν και τα 19 μοντέλα που κατάφεραν να μπουν στο σπίτι είναι πλέον έτοιμα να ζήσουν το όνειρό τους!

Μετά από έντονο ανταγωνισμό, απαιτητικές δοκιμασίες και battles στην πασαρέλα, οι κριτές ανακοίνωσαν με ενθουσιασμό τα ονόματα των διαγωνιζόμενων που συνεχίζουν στο παιχνίδι.

Οι φωνές χαράς, τα δάκρυα συγκίνησης και τα χειροκροτήματα πλημμύρισαν το πλατό, με τους παίκτες να φωνάζουν ο ένας μετά τον άλλο: «Είμαστε στο σπίτι του GNTM!»

Οι κριτές έδωσαν συγχαρητήρια σε όλους, τονίζοντας πως «φέτος το επίπεδο είναι πιο ψηλό από ποτέ». Τα μοντέλα που μπήκαν ξεχωρίζουν για τη διαφορετικότητά τους, το attitude και την ικανότητά τους να μεταμορφώνονται μπροστά στην κάμερα.

«Συγχαρητήρια σε όλους. Όπως καταλαβαίνετε, είστε τα μοντέλα του GNTM. Είστε όλοι καταπληκτικοί», τους είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου!

Η Αθανασία και ο Νικ είναι οι δυο επιλαχόντες!

«Εσύ λοιπόν και η Αθανασία μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα, είστε δυο παιδιά που έχουν το potential, όμως πρέπει και εσείς οι ίδιοι να το πιστέψετε! Αυτή τη στιγμή πρέπει να ξέρετε ότι από εμάς είστε οι επιλαχόντες για το GNTM. Σε περίπτωση που γίνει οτιδήποτε ανα πάσα ώρα και στιγμή μπαίνετε μέσα στο σπίτι! Οι υπόλοιποι είστε ήδη εκεί!» τους είπε η Ηλιάνα!

«Χαρείτε το, απολαύστε το — τώρα ξεκινάει το πραγματικό ταξίδι του GNTM!» είπαν οι κριτές, δίνοντας το σύνθημα για τη νέα εποχή του GNTM.