Ιωάννα Τούνη: «Δεν είμαι καθόλου καλά ψυχοσωματικά - Δεν ξέρω ακόμα πόσο θα τραβήξει»

Η Ιωάννα Τούνη δεν έκρυψε μέσα από story στο Instagram ότι η ψυχολογία της δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση, αλλά επειδή είχε πάνω από 2,5 μήνες να πάει γυμναστήριο «πιέστηκα πάρα πολύ» θέλοντας να βοηθήσει τον εαυτό της και «είπα θα ξεκινήσω προπονήσεις ξανά», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Η αλήθεια είναι πως δεν είμαι καθόλου καλά ψυχοσωματικά τους τελευταίους μήνες, απλά επειδή με βλέπω ολοένα και πιο βαλτωμένη με όλα όσα συμβαίνουν και επειδή το δικαστήριο που τόσο περίμενα πήγε πάλι μήνες μετά και δεν ξέρω πόσο ακόμα θα τραβήξει, είπα να λάβω δράση και να προσπαθήσω να με βοηθήσω να νιώσω λίγο καλύτερα!

Οπότε θα ξεκινήσω πάλι προπονήσεις και δραστηριότητες όσο μπορώ και περνάει από το χέρι μου», έγραψε η Ιωάννα Τούνη στο insta story της.

Η γνωστή influencer βρέθηκε την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης για τη δίκη του revenge porn, έχοντας στο πλευρό της τον δικηγόρο της, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, αλλά και την κολλητή της φίλη, Στέλλα Πάσσαρη, ενώ μαζί της στην αίθουσα ήταν και ο σύντροφός της.

Ωστόσο, η δίκη διακόπηκε και πήρε αναβολή για τις 23 Ιανουαρίου 2026 με την Ιωάννα Τούνη να αποχωρεί από την πίσω έξοδο του δικαστικού μεγάρου, προκειμένου να αποφύγει κάμερες και δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο.

Από πλευράς του ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος το πρωί του Σαββάτου (29/11) αποκάλυψε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» ότι δέχεται απειλές για τη ζωή του τόσο ο ίδιος όσο και η Ιωάννα Τούνη.