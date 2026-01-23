Μενού

Ιωάννα Τούνη: Διακόπηκε η δίκη - Δεν προβλήθηκε το revenge porn βίντεο

Τη διακοπή της δίκης για την υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη αποφάσισε το δικαστήριο λόγω παρέλευσης χρόνου.

Ιωάννα Τούνη
Η Ιωάννα Τούνη | NDP
Τη διακοπή της δίκης για την υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη αποφάσισε το δικαστήριο την Παρασκευή 23/1. H influencer προσήλθε νωρίς το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης για την κατάθεση των τελευταίων μαρτύρων της υπεράσπισης, καθώς και τον μαρτύρων της άλλης πλευράς.

Σε δηλώσεις της στις κάμερες πριν μπει στη δικαστική αίθουσα, η Ιωάννα Τούνη δεν έκρυψε τη συναισθηματική της φόρτιση τονίζοντας πόσο ψυχοφθόρα είναι αυτή η διαδικασία η οποία σήμερα θα συμπεριλάμβανε και την προβολή του βίντεο.

Ωστόσο, λόγω παρέλευσης χρόνου το βίντεο δεν προβλήθηκε και η συνέχεια της εκδίκασης της υπόθεσης ορίστηκε για την 20η Φεβρουαρίου.

Συγκεριμένα, σύμφωνα με την εκπομπή «Τό 'Χουμε», η δίκη διεκόπη λίγο μετά τις 14:20 λόγω παρέλευσης ωραρίου. Στο διάστημα αυτό πρόλαβαν να καταθέσουν 4 μάρτυρες από τους 6 που ήταν προγραμματισμένο. Στις 20 Φεβρουαρίου αναμένεται η δίκη να συνεχιστεί με την κατάθεση των υπολοιπόμενων δύο μαρτύρων και την προβολή του revenge porn βίντεο.

Η Ιωάννα Τούνη αποχώρησε από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μαζί με τον δικηγόρο της χωρίς να κάνει περαιτέρω δηλώσεις.

