Ιωάννα Τούνη: «Σήμερα είναι να προβληθεί το βίντεο - Αν είναι το κλειδί για την αλήθεια, είμαι έτοιμη»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δίκη για την υπόθεση revenge porn που έχει καταγγείλει η Ιωάννα Τούνη. Η influencer έφτασε νωρίς το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης όπου καταθέτουν οι τελευταίοι μάρτυρες της υπεράσπισής της και έπειτα οι μάρτυρες της άλλης πλευράς.

Λίγο πριν ξεκινήσει η δίκη της δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Νομίζω ότι στις δύσκολες στιγμές όλοι θέλουμε τη μαμά μας δίπλα μας. Καταθέτουν οι τελευταίοι μάρτυρες υπεράσπισής μου και μετά νομίζω είναι οι μάρτυρες της άλλης πλευράς.

Είναι γενικά πολύ δύσκολη διαδικασία και δεν το περίμενα ότι είναι τόσο ψυχοφθόρο όλο αυτό. Εγώ πρακτικά απλά στέκομαι στην αίθουσα και ακούω όλα όσα διαδραματίζονται».

«Ντροπή νιώθω. Νιώθω ντροπή μεγάλη που μέχρι σήμερα, έχει αλλάξει το έτος παιδιά τώρα μιλάμε, απ’ το ’17 μέχρι το ’26 μιλάμε για 9 χρόνια μετά σχεδόν, έτσι; Αυτοί οι άνθρωποι δεν με έχουν πλησιάσει ποτέ να μου ζητήσουν μία συγνώμη. Υπάρχει βίντεο, είναι το πιο ισχυρό μέσο, η πιο ισχυρή απόδειξη. Όποιος τολμήσει να το αμφισβητήσει αυτό, θα έχει να κάνει με τον Άρειο Πάγο. Σήμερα είναι να προβληθεί το βίντεο. Δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσω ξανά. Και εάν αυτό είναι το κλειδί για την αλήθεια, είμαι έτοιμη να το κάνω», πρόσθεσε.

«Έχω όλα τα συναισθήματα μέσα μου μαζεμένα. Νιώθω απογοήτευση για την ανθρωπότητα γενικά και ειλικρινά απλά ελπίζω σε δικαίωση. Δεν έχω να πω τίποτα πραγματικά, η δικαιοσύνη είναι αυτή που πρέπει να μιλήσει και εύχομαι και ελπίζω σε μία δίκαιη απόφαση και σε μία παραδειγματική τιμωρία», είπε συγκινημένη η Ιωάννα Τούνη.