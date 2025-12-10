Ιωάννα Τούνη για Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Να το παίζεις καλός ενώ θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς»

Η Ιωάννα Τούνη θέλησε μέσα από βίντεο στο TikTok να απαντήσει σε όσα είπε για εκείνη ο πρώην σύντροφός της, Δημήτρης Αλεξάνδρου, στην εκπομπή Super Κατερίνα.

Στη συνέντευξή του στην πρωινή εκπομπή του Alpha ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέφερε - μεταξύ άλλων - ότι ο χαρακτήρας του είναι αρκετά διαφορετικός από αυτόν της Ιωάννας Τούνη, ότι εκείνος δεν θέλει τη τη δημοσιότητα και ότι το 2021 η ζωή τους ήταν εντελώς διαφορετική.

Διαβάστε επίσης - Δημήτρης Αλεξάνδρου για τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου: «Είναι πολύ νωρίς»

«Είμαστε δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι. Εμένα με επηρεάζει και με νοιάζει με την άποψη ότι δεν θέλω τη δημοσιότητα. Κλείνω σχεδόν 20 χρόνια στον χώρο, από το 2006. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που έβγαινε και έλεγε τι έχει κάνει και τι δεν έχει να κάνει. Θα μου πεις με αυτό το πράγμα ασχολείσαι, είναι λογικό.

Από εκεί και πέρα, η Ιωάννα είναι πιο δυναμική σε αυτό το κομμάτι. Με μια ευκολία θα πάρει ένα κινητό και θα τα εξιστορήσει στους άλλους, αντί να τα πει πρώτα στον ίδιο της τον εαυτό ή ενδεχομένως στον άνθρωπό της.

Έγινε στην πορεία όλο αυτό (που είναι σήμερα). Μην ξεχνάμε το 2021 που ήμασταν με την Ιωάννα δεν ήταν αυτό που είναι τώρα. Ερχόταν στο σπίτι μου με ένα backpack και φεύγαμε για κάμπινγκ. Δεν είχαμε διαφημιστικά. Δεν είχαμε όλο αυτό το κομμάτι», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Η απάντηση της Ιωάννας Τούνη: «Ας πούμε και καμία αλήθεια»

Άμεση ήταν η απάντηση της Ιωάννας Τούνη, η οποία ανέβασε το παρακάτω βίντεο στο προφίλ της στο TikTok με μια πόζα όλο νόημα και έγραψε: «Με συγχωρείς που το 2021 ερχόμουν μόνο με backpack, αλλά το 2023 έπρεπε να κουβαλάω καρότσι, μωρό και βαλίτσα με όλα τα απαραίτητα».

Στη δε λεζάντα της ανάρτησής της η γνωστή influencer συμπλήρωσε: «Ας πούμε και καμία αλήθεια θα έλεγα εγώ».

Μάλιστα, όταν οι followers της άρχισαν να σχολιάζουν, η Ιωάννα Τούνη δεν μάσησε καθόλου τα λόγια της και μάλιστα σε μια απάντησή της ανέφερε ότι «οι συγκαλυμμένες κακίες είναι οι χειρότερες θα πω εγώ. Να το παίζεις "καλός" ενώ θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς μετά τις πράξεις σου… αλλά δεν βαριέσαι», ενώ σε άλλο σχόλιο έγραψε: «Έχει και η υπομονή όρια… Άσε με να γνωρίζω καλύτερα».