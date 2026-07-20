Ιωάννα Τούνη για revenge porn: «Παρότι δικαιώθηκα, ένιωθα ράκος - Είχα αδειάσει»

Η Ιωάννα Τούνη μίλησε για την υπόθεση revenge porn μέσα από βίντεο που ανέβασε σήμερα (20/7) στο TikTok, με την ίδια να εξομολογείται πως αμέσως μετά το τέλος της δίκης ένιωθε ράκος, ενώ ευχαρίστησε και όσους πήγαν στο δικαστήριο να καταθέσουν υπέρ εκείνης.

«Άνοιξα το κινητό να κάνω αυτό το βίντεο τώρα που ξέρω ότι έχουν κλείσει μερικές από τις πιο σιχαμένες εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης για καλοκαίρι, οπότε δεν θα με σχολιάζουν συγκεκριμένα άτομα που καθόλου δεν θα 'θελα.

Θα ήθελα να κάνουμε ένα update για το δικαστήριο, το οποίο έχει λίγο πάνω από τρεις μήνες που τελείωσε. Το σκέφτομαι τόσο κοντά μου και τόσο μακριά μου. Είναι κάτι στο οποίο έχω δώσει τόση πολλή ενέργεια και ένιωθα όλο τον χειμώνα ότι μου είχε ρουφήξει όλη την ψυχούλα», είπε αρχικά η Ιωάννα Τούνη.

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«Παρότι δικαιώθηκα και οι δύο κατηγορούμενοι βρέθηκαν ένοχοι για κακούργημα, ένιωθα ράκος. Αυτή είναι η λέξη που μπορεί να το περιγράψει. Στον δρόμο έβλεπα τόσες πολλές από εσάς να με αγκαλιάζετε και να μου λέτε "συγχαρητήρια για τη νίκη", μέχρι και σήμερα δηλαδή, αλλά εγώ είχα αδειάσει τόσο πολύ ενεργειακά που δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω.

Κατέληξα αντί να το γιορτάζω, έκλαιγα όλη μέρα. Είχα κλειστεί πάρα πολύ στον εαυτό μου και για τουλάχιστον ενάμιση μήνα ήμουν χάλια», εξομολογήθηκε η γνωστή influencer.

«Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους μάρτυρες, στους ανθρώπους που ήρθαν για να καταθέσουν υπέρ μου.

Αν βρεθείς ποτέ αυτόπτης μάρτυρας σε κάποιο συμβάν ή γνωρίζεις κάτι, είναι σημαντικό να μιλάς.

Η παρουσία σου μπορεί πραγματικά να λυτρώσει έναν άνθρωπο», τόνισε η ίδια, κάνοντας στη συνέχεια ξεχωριστή αναφορά στον Δημήτρη Φιντιρίκο που επίσης κατέθεσε ως αυτόπτης μάρτυρας, παρότι δεν είναι φίλοι.

«Μπορεί να έχουν περάσει 9 χρόνια, με κάποια άτομα που ήταν μάρτυρες, είμαστε ακόμα φίλοι. Φυσικά, ήρθαν και κατέθεσαν ή ακόμα και άτομα που μπορεί να έχεις αλληλεπιδράσει ελάχιστες φορές και πραγματικά δεν σου χρωστάνε τίποτα να έρθουν να καταθέσουν και να μπλεχτούν σε μια υπόθεση.

Σχετικά με αυτό θέλω να ευχαριστήσω δημόσια και τον Δημήτρη Φιντιρίκο, ο οποίος μένει και σε άλλη πόλη. Ήρθε από Αθήνα δύο φορές γιατί ήταν αυτόπτης μάρτυρας.

Ειλικρινά δεν το περίμενα και με εξέπληξε τόσο θετικά το γεγονός ότι ένας άνθρωπος που δεν είναι φίλος σου, δεν έχει να επωφεληθεί κάτι από εσένα και δεν μένει καν στην πόλη σου, ήρθε να πει την αλήθεια του. Να μιλάτε πάντα, ακόμα κι όταν δεν είναι εύκολο. Κάποιος άνθρωπος μπορεί να το χρειάζεται πάρα πολύ», δήλωσε η Ιωάννα Τούνη.

«Προσπαθώ να το αφήσω πίσω μου, όμως στην πραγματικότητα θα μπει απλώς μια άνω τελεία. Οι κατηγορούμενοι έχουν κάνει έφεση, πράγμα που σημαίνει ότι θα γίνει ξανά δίκη.

Μέχρι τότε προσπαθώ να βρω ξανά τον εαυτό μου. Όλη η αγάπη που έχω πάρει από όλους εσάς είναι ανεκτίμητη και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όταν έχεις την αλήθεια και το δίκιο μαζί σου, δεν χρειάζεσαι πολλά περισσότερα», είπε στο τέλος η Ιωάννα Τούνη.