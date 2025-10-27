Ιωάννα Τούνη: «Η τέλεια φωτογραφία» με κόκκινο αποκαλυπτικό μπικίνι - «Ποια προτιμάς;»

Χθες Κυριακή (26/10) η Ιωάννα Τούνη έκανε μια ανάρτηση με άρωμα καλοκαιριού ενώ βρισκόταν στο αεροδρόμιο, όπως έγραψε, με τον γιο της, Πάρη, στην αγκαλιά της.

Η Ιωάννα Τούνη, λοιπόν, ανέβασε μερικές φωτογραφίες που είχε τραβήξει το καλοκαίρι όταν βρισκόταν στην Ίμπιζα και στις οποίες φοράει ένα κατακόκκινο αποκαλυπτικό κόκκινο μπικίνι.

Μάλιστα, η γνωστή influencer έκανε ένα πρόχειρο γκάλοπ ζητώντας από τους followers της να ψηφίσουν την καλύτερη λήψη.

«Είμαι αεροδρόμιο με Πάρη αγκαλιά μου να κοιμάται και καθυστέρηση πτήσης… Και ψάχνοντας καλοκαιρινό αρχείο συνειδητοποίησα ότι αυτή η τέλεια φωτογραφία έμεινε στα drafts γιατί δεν μπορούσα να διαλέξω 1 ή 2 πρώτη. Τελικά επέλεξα σωστά; Ποια προτιμάς;», έγραψε η Ιωάννα Τούνη και τα emojis καρδούλες έπεσαν «βροχή» στα σχόλια με τους followers να την αποθεώνουν.