Ιωάννα Τούνη: «Ναι έχω σχέση, είμαστε σοβαρά - Είπαν γιατί κρατούσε το παιδί της, πάτε καλά;»

Το τελευταίο διάστημα η φημολογία ότι η Ιωάννα Τούνη είναι σε σχέση είχε φουντώσει, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ποιος είναι και ότι το ζευγάρι είναι μαζί τους εδώ και λίγους μήνες.

Τις προηγούμενες ημέρες η Ιωάννα Τούνη βάφτισε το παιδί κολλητής της φίλης στη Μύκονο και τα πλάνα στο πλευρό του συντρόφου της «επιβεβαίωσαν» τις φήμες με αποτέλεσμα η influencer να αποφασίσει να μιλήσει ανοιχτά το βράδυ της Πέμπτης (9/10) για τη σχέση της και να στείλει το δικό της μήνυμα σε όσους σχολίασαν αρνητικά την προσωπική της ζωή.

«Πάμε να μιλήσουμε για κάτι το οποίο δεν θα ήθελα καθόλου να μιλήσω... αλλά δυστυχώς από ότι φαίνεται υποχρεούμαι», είπε αρχικά η Ιωάννα Τούνη.

«Είμαι με κάποιον τους τελευταίους μήνες, είμαι πολύ καλά και πολύ χαρούμενη, περνάω πάρα πολύ όμορφα. Είναι ένας άνθρωπος που είναι εφηβικός έρωτας. Ήμασταν μαζί πριν από 10+ χρόνια.

Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω πολύ καλά, έχει γνωρίσει τη μαμά μου, ξέρει τη μαμά του, ξέρει εμένα, την Ιωάννα πριν γίνω διάσημη πλούσια ή ό,τι σκ@@@ έχω γίνει και μου αρέσει πάρα πολύ να περιτριγυρίζομαι από ανθρώπους, οι οποίοι βλέπουν μόνο Ιωάννα και όχι jtouni και ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Είναι ένας άνθρωπος που σέβομαι απόλυτα, αγαπώ και εκτιμώ πάρα πολύ. Και ναι, τον έχω βάλει στη ζωή μου, όχι δεν ήθελα να δημοσιοποιηθεί αυτό, όχι δεν κάναμε κοινή εμφάνιση μαζί, δεν πήγαμε στο φεστιβάλ Καννών που ήταν τοποθετημένες οι κάμερες», είπε αρχικά η Ιωάννα Τούνη.

«Δεν θα καταπιέσω τον εαυτό μου επειδή με κυνηγάνε μονίμως οι κάμερες»

«Για όσους με παρακολουθούν, βρέθηκα στη Μύκονο γιατί βάφτιζα το παιδί της κολλητής μου, φυσικά θα είχα δίπλα μου τον σύντροφό μου και φυσικά το παιδί μου, δεν το συζητώ αυτό.

Ωστόσο αυτή τη στιγμή είναι ένα νησί που είναι off season που 9 στα 10 μαγαζιά είναι κλειστά. Στη Χώρα δεν υπάρχει άνθρωπος, παρά μόνο κάποιοι locals.

Όπου έχω κυκλοφορήσει με τον Ρόμπι τον σύντροφό μου, είτε έχουμε πάει για παγωτό στο μαγαζί του κολλητού μου, είτε έχουμε βρεθεί με κοινή παρέα σε βραδινή έξοδο που δεν έχουμε φιληθεί, μιλάμε απλά, κρατώντας όσο πιο χαμηλά μπορώ τους τόνους γιατί αντιλαμβάνομαι σε μια νυχτερινή έξοδο να υπάρχουν κινητά και κάμερες, οπότε προσέχω».

Αλλά δεν θα καταπιέσω τον εαυτό μου σε ένα νησί που είναι τρεις και ο κούκος και επειδή με κυνηγάνε μονίμως οι κάμερες. Θέλω να ζήσω φυσιολογικά όσο γίνεται τη ζωή μου.

Δεν γίνεται να μιλάει ο καθένας για το τι έχω και τι δεν έχω δικαίωμα να κάνω. Φυσικά είχα αγκαλιά το παιδί μου και με κρατούσε ο σύντροφός μου που φορούσα τα ψηλοτάκουνα για να μην πέσω.

Και βγήκαν σε εκπομπές και είπαν γιατί κρατούσε το παιδί της. Πάτε καλά; Το δικό μου το παιδί... Θα είμαι μπροστά με τον "γκόμενο" και πίσω μου θα είναι ο Πάρης και θα τον κρατάει κάποιος άλλος; Αυτό είναι δηλαδή καλύτερη εικόνα για το παιδί μου; Το παιδί μου το έχω εδώ ψηλά.

Οποιοσδήποτε θέλει να σταθεί δίπλα μου, ο σύντροφός μου πρέπει να ξέρει ότι προτεραιότητά μου είναι το παιδί μου πάντα. Πραγματικά όπως είχα δίπλα τους φίλους και τις φίλες μου, είχαν τον σύντροφό μου», συμπλήρωσε η ίδια.

«Ναι έχω σχέση, είμαστε σοβαρά»

«Δεν νομίζω ότι εξέθεσα κάποιον. Εσείς εκθέτετε τα προσωπικά μου. Εγώ πραγματικά δεν ήθελα να μιλήσω γι' αυτή τη σχέση, ήθελα να το προστατεύσω αυτό και έχετε βαλθεί να βγάζετε.

Νιώθω ένα πνίξιμο μέχρι εδώ και πρέπει να μιλήσω για κάτι για το οποίο δεν ήθελα και να επισημοποιήσω κάτι που δεν ήθελα, δηλαδή αν με ρωτάς θα επισημοποιούσα την επόμενη σχέση μου με δαχτυλίδι.

Ωστόσο βρίσκομαι εδώ να μιλάω, να απολογούμαι, να εξηγώ, σε κάποιους που όντως θέλουν να μάθουν και κάποιους που θέλουν να κουτσομπολέψουν.

Δεν πειράζει, καλώς ήλθατε όλοι σας, περάστε, καθίστε αναπαυτικά...

Οπότε είμαι με έναν άνθρωπο και αν με ρωτάτε αν είμαι σοβαρά, νιώθω ότι ναι, είμαστε από κοινού σοβαρά και βαδίζουμε κάπου. Αν με ρωτάς, η ζωή είναι απρόβλεπτη και στα φέρνει έτσι.

Όταν έκανα παιδί με τον πρώην μου, δεν περίμενα ότι θα κρατούσε λίγα χρόνια και θα τελείωνε με αυτόν τον τρόπο, αλλά να είμαστε σε αυτό τον καναπέ και μιλάμε για κάτι άλλο.

Μακάρι να εξελιχθεί όμορφα και όπως τα βλέπω και τα σκέφτομαι - είμαι λες και μιλάω στο μικρό κρυφό μου ημερολόγιο.

Σίγουρα ο Ρόμπι είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω, ξέρω το ποιόν του, ξέρω τις παρέες του, έχουμε κοινούς φίλους, κολλητούς. Δεν ξέρω, θέλω να πιστεύω, ναι αυτά... Μπορούμε να ηρεμήσουμε τώρα;

Οπότε ναι, έχω σχέση, είμαστε σοβαρά αν αυτό σας κάνει καλύτερα, ναι τον έχει γνωρίσει το παιδί μου όπως ξέρει τους φίλους μου και όχι ως ο γκόμενος της μαμάς αλλά εξαιτίας σας κάποια στιγμή θα ξέρει ότι έκανα date με κάποιον γιατί έχετε κάνει χίλια δημοσιεύματα με ό,τι τίτλους θέλει ο καθένας. Οπότε good job», κατέληξε η Ιωάννα Τούνη.