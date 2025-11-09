Ιωάννα Τούνη: Ο λόγος που αποφάσισε να κάνει giveaway το φόρεμα με το οποίο πάντρεψε την κολλητή της Στέλλα

Η Ιωάννα Τούνη ανακοίνωσε μέσα από το προφίλ της στο Instagram ένα ξεχωριστό giveaway, διαφορετικό από όλα όσα έχει συνηθίσει τις «συμπεθέρες» της, όπως αποκαλεί τις followers της.

Η γνωστή influencer αποφάσισε να χαρίσει το πράσινο φόρεμα που φορούσε πριν μία εβδομάδα στον γάμο της κολλητής της, Στέλλας Πάσσαρη, την οποία πάντρεψε το προηγούμενο Σάββατο (1/11).

Διαβάστε επίσης - Κρίστα Άλλεν: Πώς είναι σήμερα η θρυλική Εμμανουέλα των '90s

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η Ιωάννα Τούνη, την ιδέα της για αυτό το giveaway της την έβαλαν κάποιες followers της μέσα από μηνύματα που της έστειλαν.

«Το καταχάρηκα και έχω λάβει τόσα πολλά μηνύματα από εσάς και σκέφτηκα ότι εγώ αυτό το φόρεμα που το έβαλα σε μια τέτοια περίσταση και φάνηκε τόσο πολύ, δεν θα το ξαναβάλω.

Eίναι κρίμα αυτό το μικρό έργο τέχνης από σχεδιαστή του εξωτερικού να κάθεται στο ντουλάπι και είπα γιατί όχι; Να το κάνω δώρο σε κάποια από τις συμπεθέρες μου», είπε μεταξύ άλλων η Ιωάννα Τούνη, η οποία αποκάλυψε και την αξία του φορέματος: περίπου 2.000 ευρώ.