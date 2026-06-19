Τούνη: «Νιώθω ότι τους παρακάλεσα, μας φάγαν τα κυκλώματα» - Ο λόγος που δεν έδωσε βραβείο στα Mad VMA

Η Ιωάννα Τούνη δεν έδωσε το παρών στα MAD VMA 2026 που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη (17/6) και μέσα από βίντεο που ανέβασε στο TikTok, η γνωστή influencer έδωσε τη δική της εκδοχή για το τι συνέβη και δεν την είδαμε στα μουσικά βραβεία.

Όπως εξήγησε η Ιωάννα Τούνη, η ίδια ήταν εξαρχής θετική να δώσει βραβείο σε πρόταση που της είχε γίνει από το MAD και μάλιστα, είχε ρωτήσει εάν θα γινόταν να δώσει το όποιο βραβείο μαζί με την κολλητή της, Στέλλα Πάσσαρη, μια πρόταση που της εξήγησαν ότι δεν ήταν εφικτό να γίνει πράξη.

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Στη συνέχεια παρότι είχε δείξει ότι είναι θετική να δώσει κάποιο βραβείο, αλλά τους εξήγησε ότι θα προτιμούσε να το δώσει σε καλλιτέχνη που να θαυμάζει στην πραγματικότητα και κατά προτίμηση σε τραγουδίστρια και όχι σε τραγουδιστή, το θέμα «κόλλησε» και δεν προχώρησε ποτέ.

«Storytime με την πιο συχνή ερώτηση του τελευταίου 24ώρου, γιατί δεν πήγα στα Mad βραβεία χθες, οπότε πάμε να το κάνουμε μαζί. Να ξεκινήσω λέγοντάς σου ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα βραβεία Mad. Είναι ένας θεσμός που πραγματικά τον απολαμβάνω, γουστάρω, μ' αρέσει. Ωραία;

Οπότε ό,τι πω τώρα στο βίντεο δεν έχει ίχνος μίσους, είναι απλά η πραγματικότητα και η προσωπική μου εμπειρία. Λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντας ότι επικοινώνησαν πριν από κανένα μήνα, έναν μήνα και κάτι μαζί μου από την παραγωγή.

Μου έστειλε μέσω WhatsApp μία κοπέλα και μιλήσαμε, η οποία μου λέει, "γεια σου Ιωάννα και αυτά, θέλαμε πάρα πολύ στα φετινά βραβεία Mad να κάνεις κι εσύ απονομή ενός βραβείου" και λοιπά.

Και λέω, "οκ ρε παιδί μου, τέλεια, πολύ ευχαρίστως". Της λέω "θα ήθελα σίγουρα να δώσω το βραβείο σε κάποιον καλλιτέχνη που όντως μου αρέσει και όντως απολαμβάνω"», είπε αρχικά η Ιωάννα Τούνη.

«Και μετά ρώτησα αν θα μπορούσα να δώσω βραβείο μαζί με την κολλητή μου, τη Στέλλα. Μ' αρέσει γενικά να κάνω πράγματα μαζί με τους φίλους μου, οπότε είπα εγώ εννοείται, ας ρωτήσω.

Γιατί ούτως ή άλλως και η Στέλλα είναι άτομο που ασχολείται με influencing, προβολή και λοιπά, οπότε, εννοείται πως θα ήθελα να δώσω βραβείο μαζί με την κολλητή μου.

Το είδαν τέλος πάντων εσωτερικά και μου απάντησαν μετά από κάποιες μέρες και λοιπά. Μου λέει, "δυστυχώς δεν γίνεται, γιατί δεν δίνουν βραβεία δύο άτομα μαζί. Εκτός αν είναι συμπρωταγωνιστές σε κάποια σειρά", κάτι τέτοια κουλά, ό,τι να 'ναι.

Kαι έχω δώσει παλαιότερα βραβείο με την Αλεξανδράκη, που είναι επίσης φίλη μου και το είχα ζητήσει. Και είδα και στα φετινά βραβεία MAD duo με influencers, φίλους και λοιπά, που έχουνε κάνει απονομή βραβείου.

Και λέω "εντάξει, πραγματικά όλα καλά, παιδιά. Δεν θα μαλώσουμε γι’ αυτό. Οκ, εννοείται, συνεχίζω να θέλω να δώσω βραβείο".

Λέω "όπως σας είπα, θα ήθελα κάποιον καλλιτέχνη να μου αρέσει, να είμαι φαν, να τον θαυμάζω. Θα ήθελα σίγουρα σε γυναίκα να δώσω βραβείο, όχι σε κάποιον άντρα".

Και είπα και δύο ονόματα τραγουδιστριών που θα προτιμούσα. Και μου λένε "εννοείται το εξετάζουμε και λοιπά και επανερχόμαστε άμεσα" Και περιμένω εγώ αυτό το άμεσα», πρόσθεσε η ίδια.

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Περιγράφοντας στη συνέχεια η Ιωάννα Τούνη τι συνέβη, είπε χαρακτηριστικά:

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«Εν τω μεταξύ, παρένθεση, εγώ μένω στη Θεσσαλονίκη, έτσι; Σε άλλη πόλη. Έχω κι ένα παιδί παράλληλα, το οποίο χθες που γίνονταν τα βραβεία, ήταν μαζί μου, δεν ήταν τις μέρες που ήταν με τον πατέρα του.

Οπότε στέλνω μετά από μία βδομάδα, λέω: "Τι γίνεται; Έχουμε κάποιο νεότερο;". "Το επικοινωνούμε εσωτερικά" και λοιπά, επανερχόμαστε".

Στέλνω μετά από άλλη μία βδομάδα: "Τι έχουμε, κάποιο νεότερο; Τι γίνεται;". "Το βλέπουμε ξανά", μου λένε "επανερχόμαστε".

Και, τέλος πάντων, για να μην στα πολυλογώ, είμαστε τώρα τέσσερις μέρες πριν από τη βράβευση.

Στέλνω ένα μήνυμα "καλησπέρα σας. Sorry" λέω "που ενοχλώ και πάλι, απλά επειδή φτάνει η μέρα της βράβευσης, με έχετε στην αναμονή. Δεν μου έχετε βρει κάποιον να βραβεύσω, ενώ εσείς μου ζητήσατε να βραβεύσω κάποιον.

Θέλω να ξέρω με βεβαιότητα εάν τελικά μπορούμε να βρούμε κάποιον καλλιτέχνη που όντως με ενδιαφέρει να τον βραβεύσω, να είναι κάποιος που θαυμάζω.

Γιατί πρέπει να κλείσω αεροπορικά, πρέπει να κανονίσω ποιος θα προσέχει τον Πάρη τις ώρες της διοργάνωσης, πρέπει να βρω τι θα βάλω. Δηλαδή είμαι σε άλλη πόλη έτσι; Δηλαδή τα βασικά"».

Και μου απαντάει κάτι σε φάση «"Δεν έχουμε κάτι και αυτά, σε ευχαριστούμε, αντίο". Κατάλαβες, ρε παιδί μου... Ευγενική η κοπέλα, αλλά του τύπου… Νιώθω στο τέλος ότι τους έστειλα εγώ και τους παρακάλεσα "γεια σας, περισσεύει κανένα βραβείο να δώσω;".

Δηλαδή, μου στέλνουνε να μου ζητήσουν κάτι, είμαι πραγματικά συζητήσιμη, δηλαδή να μου πεις ότι "ξέρεις, δεν έχουμε αυτές τις τραγουδίστριες, αλλά μπορούμε να βρούμε μία γυναίκα καλλιτέχνιδα, κάποια από αυτές τις άλλες", ας πούμε. Ή "σου αρέσει κάποια άλλη;".

Γιατί εγώ φυσικά είπα τις δύο καλλιτέχνιδες που είμαι super fan. Φυσικά και πολλές ακόμα Ελληνίδες ακούω ευχάριστα και μ' αρέσουν, και, και, και…

Δηλαδή η απαίτησή μου, σε εισαγωγικά, ήταν ότι δεν θα ήθελα να βραβεύσω άντρα, θα ήθελα να βραβεύσω γυναίκα.

Ε, τι να κάνουμε, ρε παιδιά, μ’ αρέσουν οι γυναίκες, αγαπώ τις γυναίκες. Ήθελα να δώσω βραβείο σε γυναίκα.

Εν τέλει μάλλον δεν με ήθελαν και πολύ, κάπου το μετάνιωσαν στην πορεία. Δεν πειράζει, μας φάγαν τα κυκλώματα.

Μάλλον μεταξύ τους τα κανονίζουν οι άνθρωποι και καλά κάνουν. Απλά μην μου στέλνετε, ρε παιδιά. Μη με κάνετε να στέλνω και να παρακαλάω μετά για να μάθω αν ισχύει ή όχι για να κανονίσω».