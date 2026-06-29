«Kοιτάζω τον τραπεζικό μου λογαριασμό και μου περνάει»: Η Ιωάννα Τούνη «γλεντάει» τους haters

Η επιχειρηματίας και influencer Ιωάννα Τούνη «γλεντάει» όσους ξεσπούν με χολή εναντίον της μέσα από μια ανάρτησή της στο TikTok.

Σε ένα από τα πρόσφατα βίντεο που δημοσίευσε ενώ βρίσκεται στο Μπαλί για ετήσιο PR trip της εταιρείας ρούχων που έχει με τη φίλη της, Στέλλα Πάσσαρη και καλεσμένες κι άλλες influencers, η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε ένα κλιπ στο οποίο προσποιείται ότι κλαίει και στη συνέχεια αρχίζει να ποζάρει γράφοντας:

«Εγώ κλαίω γιατί ο user579324801 μου σχολίασε ότι είμαι για τα πανηγύρια, αλλά μετά κοιτάω το bank account μου και μου περνάει».

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Η ανάρτησή της προκάλεσε πλήθος σχολίων με άλλους να την υποστηρίζουν ως queen και άλλους να λένε ότι δεν χρειάζεται να επιδεικνύει τα χρήματα που βγάζει και να της απευθύνονται με υβριστικό τρόπο.