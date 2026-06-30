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Ιουλία Καλλιμάνη: «Είσαι τρελός ρε; Δεν παίρνω εγώ πουρμπουάρ» - Πήγαν να της δώσουν 100 ευρώ ενώ τραγουδούσε

Το viral βίντεο με τη στιγμή που θαμώνας προσέφερε στην Ιουλία Καλλιμάνη όσο τραγουδούσε πάνω στη σκηνή 100 ευρώ. Η απάντηση της τραγουδίστριας.

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Ιουλία Καλλιμάνη
Ιουλία Καλλιμάνη | NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
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Αυτό σίγουρα δεν το περίμενε η Ιουλία Καλλιμάνη να της συμβεί. Την ώρα που η γνωστή τραγουδίστρια βρισκόταν στη σκηνή και τραγουδούσε το «Στο'χα πει» του Στέλιου Ρόκκου, ένας θαμώνας έκανε κίνηση να της δώσει ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ.

«Τι είναι αυτό; Είσαι τρελός, ρε; Δεν παίρνω εγώ τέτοια πουρμπουάρ. Το έχουμε γράψει και σε βίντεο, ωραίο βίντεο, αυτό είναι viral», είπε η Ιουλία Καλλιμάνη από το μικρόφωνο με τον θαμώνα να επιμένει να της δώσει τα χρήματα και εκείνη να αρνείται και πάλι να τα πάρει.

Το σχετικό βίντεο ανέβηκε στο TikTok και έγινε γρήγορα viral ξεπερνώντας τα 550.000 views. 

@konstadinos.dts @iouliakallimani_OFFICIAL #fyp #mpesfypgamw #livestage ♬ πρωτότυπος ήχος - iouliakallimani_OFFICIAL

 

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