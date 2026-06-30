Αυτό σίγουρα δεν το περίμενε η Ιουλία Καλλιμάνη να της συμβεί. Την ώρα που η γνωστή τραγουδίστρια βρισκόταν στη σκηνή και τραγουδούσε το «Στο'χα πει» του Στέλιου Ρόκκου, ένας θαμώνας έκανε κίνηση να της δώσει ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ.
«Τι είναι αυτό; Είσαι τρελός, ρε; Δεν παίρνω εγώ τέτοια πουρμπουάρ. Το έχουμε γράψει και σε βίντεο, ωραίο βίντεο, αυτό είναι viral», είπε η Ιουλία Καλλιμάνη από το μικρόφωνο με τον θαμώνα να επιμένει να της δώσει τα χρήματα και εκείνη να αρνείται και πάλι να τα πάρει.
Το σχετικό βίντεο ανέβηκε στο TikTok και έγινε γρήγορα viral ξεπερνώντας τα 550.000 views.
- Μητσοτάκης: «Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην αντλία»
- «Έζησα από κοντά τον καύσωνα στις Βρυξέλλες και έμοιαζε με επεισόδιο Black Mirror»
- Λαγοκέφαλος επιτέθηκε σε τραγουδιστή στη Βάρκιζα: Η αντίδρασή του μετά το δάγκωμα
- Τα πάνω κάτω στις παραγγελίες από Temu, Shein και πλατφόρμες εκτός ΕΕ: Οι αλλαγές και ο δασμός 3 ευρώ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.