«Ήρθε η στιγμή σου»: Η δημόσια «ασπίδα» της Υβόννης στον Ρέμο μετά τον σάλο στη Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να ζήσει τη συναυλία για τα 30 χρόνια της μουσικής διαδρομής του Αντώνη Ρέμου. Ωστόσο, τη μεγάλη αυτή γιορτή συνόδευσε ένας πρωτοφανής «θόρυβος» και έντονες αντιδράσεις, με αφορμή το στήσιμο της εξέδρας ακριβώς μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Μέσα σε αυτό το τεταμένο κλίμα, η σύζυγός του, Υβόννη Μπόσνιακ, επέλεξε να σταθεί δημόσια στο πλευρό του με έναν σπάνιο, βαθιά συγκινητικό τρόπο. Λίγες ώρες πριν την έναρξη του σόου, προχώρησε σε μια ανάρτηση στο Instagram, υψώνοντας ουσιαστικά «ασπίδα» στον αγαπημένο της:

Υβόννη Μπόσνιακ | Instagram / @yvonini

«Ήρθε η στιγμή σου… Μάγεψέ τους, όπως μόνο εσύ ξέρεις. Μέσα σε όλο αυτόν τον θόρυβο, αυτό που μένει είναι η αλήθεια. Και σήμερα αγάπη μου, μέσα από τα μάτια του κόσμου, θα την δεις να ξεδιπλώνεται μπροστά σου. Όπως την έδωσες, έτσι θα σου επιστραφεί. Κι εγώ θα είμαι εκεί να σε καμαρώνω…».

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, που παραδέχτηκε δημόσια πως έφτασε στη νύμφη του Θερμαϊκού με «σφιγμένη την καρδιά», ξεκαθάρισε πως η πρόθεσή του ήταν αποκλειστικά να προσφέρει μια βραδιά ενότητας.