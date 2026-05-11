«Ήταν πάντα η ψυχή της παρέας»: Καθηγήτρια του Akyla από τις Σέρρες αποκαλύπτει πώς ήταν ως παιδί

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη ο Akylas, η φιλόλογος και διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Σερρών, Χρυσάνθη Παλάζη, μίλησε με συγκίνηση για τον μαθητή της στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews.

Η ίδια αποκάλυψε πως γνώρισε τον νεαρό τραγουδιστή όταν εκείνος ήταν μαθητής στην Α’ Γυμνασίου, χαρακτηρίζοντάς τον ως ένα παιδί που ξεχώριζε από πολύ νωρίς για την προσωπικότητα και την ενέργειά του.

«Ήταν ένα παιδί που ξεχώριζε από τότε για την εξωστρέφειά του, το κέφι του και τη δυναμική του. Ήταν η ψυχή της παρέας», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως ακόμη και σήμερα παραμένει ακριβώς ο ίδιος άνθρωπος.

Όπως είπε, παρακολουθώντας από τα social media από τις περιοδείες και τις εμφανίσεις του, επιβεβαιώνει ότι ο Akylas δεν έχει αλλάξει καθόλου. «Αυτό που βγάζει δεν είναι φτιαχτό για τις ανάγκες της δουλειάς του ή της περιοδείας του. Έτσι είναι ο Ακύλας. Αρκεί να καθίσεις πέντε λεπτά δίπλα του για να καταλάβεις ότι είναι πλακατζής», τόνισε.

«Ήταν από τα παιδιά που θυμόμαστε να πρωταγωνιστούν σε εκδηλώσεις και να παρασύρουν και τους υπόλοιπους», πρόσθεσε.

«Ελπίζουμε να καταφέρει να βγάλει αυτή την ψυχή του πάνω στη σκηνή»

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην έντονα φορτισμένη συναισθηματικά ατμόσφαιρα που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στις Σέρρες και ιδιαίτερα στο Μουσικό Σχολείο, καθώς μαθητές και εκπαιδευτικοί παρακολουθούν με αγωνία την πορεία του στη Eurovision. «Ελπίζουμε να καταφέρει να βγάλει αυτή την ψυχή του πάνω στη σκηνή και να τον στηρίξει ο κόσμος γιατί του αξίζει», σημείωσε.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η αναφορά της στη μητέρα του τραγουδιστή, την οποία γνωρίζει προσωπικά. Η κ. Παλάζη αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένεια όλα αυτά τα χρόνια και στη στήριξη που προσέφερε στα παιδιά της. «Το βράδυ της πρόκρισης μάς συγκίνησε βαθιά, γιατί η μητέρα του έβλεπε στα μάτια του μια ολόκληρη διαδρομή ζωής και προσπάθειας που παίρνει σάρκα και οστά. Ήταν εκείνη που πίστεψε περισσότερο από όλους σε αυτό το παιδί», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα, θεωρεί ήδη τεράστια επιτυχία το γεγονός ότι ένας νέος άνθρωπος από μια μικρή επαρχιακή πόλη της Ελλάδας κατάφερε να ξεχωρίσει στη διεθνή μουσική σκηνή. «Πιστεύω ότι επειδή είναι πολύ αληθινός, θα δώσει την ψυχή του τόσο στον ημιτελικό όσο και στον τελικό. Ελπίζω να περάσει αυτό το μήνυμα στον κόσμο, πέρα από το ίδιο το τραγούδι», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως αποκάλυψε, το σχολείο πρόκειται να παρακολουθήσει σύσσωμο τον μεγάλο τελικό της Eurovision, παρά το φορτωμένο πρόγραμμα των μαθητών λόγω εξετάσεων.

Κλείνοντας, έστειλε το δικό της μήνυμα στήριξης στον Akyla, που πρόκειται να διαγωνιστεί στον Ημιτελικό της Eurovision, λέγοντας πως το τραγούδι του έχει ήδη γίνει σύνθημα στην καθημερινότητα πολλών ανθρώπων: «Θέλουμε να του πούμε ότι το τραγούδι του έχει γίνει σύνθημα και το μήνυμα είναι ένα: φέρ’ το».