«Ήταν πληγωτικό»: Ο Κρις Νοθ αποκάλυψε πώς ράγισε η φιλία του με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

Ο Κρις Νοθ αποκάλυψε ότι ο ίδιος και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν είναι πλέον φίλοι, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο εκείνη αντέδρασε στις πολλαπλές κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση που διατυπώθηκαν εναντίον του το 2021.

Ο 71χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε στο podcast «Really Famous with Kara Mayer Robinson» και υποστήριξε ότι η πρώην συμπρωταγωνίστριά του στο «Sex and the City» δεν επικοινώνησε ποτέ μαζί του για να ακούσει τη δική του εκδοχή της ιστορίας, πριν δημοσιοποιήσει δήλωση στήριξης προς τις γυναίκες που τον κατήγγειλαν.

Οι κατηγορίες εις βάρος του Νοθ και η κοινή δήλωση από τις πρωταγωνίστριες του Sex and the City

Ο Νοθ κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση από τρεις γυναίκες το 2021, ωστόσο αρνήθηκε τις κατηγορίες. Σε κοινή δήλωσή τους τότε, η Πάρκερ και οι συμπρωταγωνίστριές της στο «Sex and the City», Σίνθια Νίξον και Κρίστιν Ντέιβις, ανέφεραν: «Είμαστε βαθιά λυπημένες όταν ακούμε τις κατηγορίες εναντίον του Κρις Νοθ. Στηρίζουμε τις γυναίκες που βγήκαν μπροστά και μοιράστηκαν τις οδυνηρές εμπειρίες τους. Γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι κάτι τέτοιο και τις συγχαίρουμε για το θάρρος τους».

Ο Νοθ χαρακτήρισε τη δήλωση «απογοητευτική» και είπε ότι ήταν «αρκετά προφανές» πως δεν ήταν πλέον φίλοι με την Πάρκερ. «Η δήλωση που έβγαλαν —η οποία στην πραγματικότητα δεν ήταν τίποτε περισσότερο από διαχείριση εικόνας τους— δεν ξέρω… ήταν θλιβερή, απογοητευτική και απροσδόκητη», είπε σε απόσπασμα του podcast που εξασφάλισε το People. «Γιατί έπρεπε να με πάρεις τηλέφωνο και να ακούσεις τη δική μου πλευρά. Με ξέρεις εδώ και πολλά χρόνια και έχουμε δουλέψει μαζί για πολλά χρόνια».

Ο χαρακτήρας Mr Big που ενσάρκωσε ο Κρις Νοθ εμφανιζόταν και στις 6 σεζόν του Sex and the City καθώς και στις δύο κινηματογραφικές συνέχειες της σειράς. Όταν επέστρεψε για το «And Just Like That…» το 2021 ο Mr. Big σκοτώθηκε στο πρώτο επεισόδιο της σειράς.

«Και το καταλαβαίνω, αυτό είναι πιο Χόλιγουντ κι από το ίδιο το Χόλιγουντ», συνέχισε. «Αλλά πριν κάνεις αυτή τη δήλωση, με ξέρεις, με ξέρεις όλα αυτά τα χρόνια· πάρε με ένα τηλέφωνο για να σου πω τι πραγματικά συμβαίνει. Και αυτό δεν έγινε, και ήταν κρίμα».

Ο Νοθ είπε ότι η κατάσταση αυτή του έδειξε ποιοι είναι οι πραγματικοί του φίλοι. «Ξέρω απλώς ότι αν ήταν το αντίστροφο, δεν θα το έκανα ποτέ αυτό», είπε, σημειώνοντας ότι «σίγουρα» θα είχε καλέσει την Πάρκερ, αν οι ρόλοι ήταν αντεστραμμένοι.

Χαρακτήρισε επίσης τη δήλωση της Πάρκερ, της Νίξον και της Ντέιβις «πληγωτική», προσθέτοντας: «Αυτό με πλήγωσε και επηρέασε πραγματικά τα πάντα».

Οι καταγγελίες εις βάρος του Νοθ

Τον Δεκέμβριο του 2021 δημοσιεύτηκαν πολλές καταγγελίες από γυναίκες που ισχυρίζονταν ότι ο Κρις Νοθ είχε σεξουαλική επαφή μαζί τους χωρίς τη συγκατάθεσή τους — περιστατικά που φέρεται να συνέβησαν στις δεκαετίες πριν (π.χ. 2004, 2010, 2015), ωστόσο, δεν υπήρξε επίσημα ποινική καταγγελία ή μήνυση σε βάρος του Κρις Νοθ.

Ο ηθοποιός είχε εξαρχής αρνηθεί τις καταγγελίες. Το 2023, ο Νοθ αρνήθηκε ξανά τις κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, παραδέχτηκε όμως ότι απάτησε τη σύζυγό του, Τάρα Γουίλσον.

Ο Νοθ επέμεινε ότι οι σεξουαλικές επαφές εκτός γάμου ήταν συναινετικές.

«Απάτησα τη γυναίκα μου, και αυτό είναι καταστροφικό για εκείνη και δεν είναι καθόλου όμορφη εικόνα», δήλωσε στην USA Today. «Αυτό όμως που δεν είναι, είναι έγκλημα».