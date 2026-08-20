«Ήθελα να κάνω αστεία τη Ρέιτσελ»: Γιατί η Λίζα Κούντροου έμεινε με τον ρόλο της Φοίβης στα Φιλαράκια

Πλέον, η χαρισματική ερμηνεία της Λίζα Κούντροου στα Φιλαράκια είναι συνυφασμένη με τον χαρακτήρα της Φοίβης, την οποία κανένας φαν της σειράς δεν μπορεί να φανταστεί διαφορετική.

Αν όμως η ιστορία είχε πάρει ανεπαίσθητα διαφορετική τροπή, σήμερα ίσως να μιλούσαμε για τη «Ρέιτσελ» της Κόυντροου, όπως αποκάλυψε πρόσφατα η ηθοποιός σε συνέντευξη, γράφει η Daily Mail.

Η 63χρονη ηθοποιός, που κέρδισε μέχρι και Emmy για την ερμηνεία της ως Φοίβη, αποκάλυψε ότι είχε ενδιαφερθεί αρχικά για τον ρόλο της Ρέιτσελ Γκριν, τον οποίο τελικά ανέλαβε η Τζένιφερ Άνιστον.

Lisa Kudrow reveals she was snubbed from the role of Rachel in Friends after bosses said she 'wouldn't work as the romantic interest' https://t.co/aldS6hZz9M — Daily Mail (@DailyMail) August 20, 2026

Λίζα Κούντροου - Πώς η Ρέιτσελ έγινε Φοίβη

Η ίδια, μάλιστα, δεν είχε συνειδητοποιήσει εξαρχής ότι η Ρέιτσελ προοριζόταν να αποτελέσει το βασικό ερωτικό ενδιαφέρον του Ρος.

Μιλώντας για τη διαδικασία των οντισιόν, η Κούντροου θυμήθηκε ότι είχε σκεφτεί πως ο χαρακτήρας της Ρέιτσελ, ως ένα «πλουσιοκόριτσο» με εβραϊκές ρίζες, της ταίριαζε.

Η ηθοποιός παραδέχθηκε ότι εκείνη τη στιγμή δεν είχε αντιληφθεί πως η Ρέιτσελ ήταν ο χαρακτήρας που θα αποτελούσε το ερωτικό ενδιαφέρον του Ρος.

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«Δεν είχα καν συνειδητοποιήσει ότι η Ρέιτσελ ήταν ο γυναικείος πρωταγωνιστικός ρόλος και η ερωτική σύνδεση του Ρος. Εγώ απλώς σκεφτόμουν ότι θα μπορούσα να κάνω πολύ αστείο τον χαρακτήρα της Εβραίας Αμερικανίδας “πριγκίπισσας”»

Οι ατζέντηδές της, σύμφωνα με την ίδια, απάντησαν απλώς: «Μάλιστα. Εντάξει. Θα τους το πούμε [στους δημιουργούς της σειράς]».

Στη συνέχεια, όπως αποκάλυψε η Κούντροου στο «The Hollywood Reporter», οι υπεύθυνοι της σειράς της εξήγησαν ότι δεν υπήρχε πρόθεση να αλλάξει ο συγκεκριμένος ρόλος.

Οι υπεύθυνοι του casting τής απάντησαν: «Όχι, όχι. Τους είναι ήδη πολύ δύσκολο να βρουν τη Φοίβη. Δεν πρόκειται να αλλάξουν αυτόν τον ρόλο».

Η Κούντροου κατάλαβε εκ των υστέρων ότι αυτός ήταν ένας πιο διακριτικός τρόπος για να της πουν πως δεν την έβλεπαν ως την «όμορφη πρωταγωνίστρια» της σειράς, δηλαδή ως τη γυναίκα που θα είχε το βασικό ερωτικό ενδιαφέρον και σχέση με τον Ρος.