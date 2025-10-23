Καινούργιου: «Είμαι στο τσακ να κινηθώ νομικά - Θα το ανακοινώσω όταν θέλω εγώ»

Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε το πρωί της Πέμπτης (23/10) μία τοποθέτηση όλο νόημα με αφορμή ρεπορτάζ και δημοσιεύματα σχετικά με τη φημολογούμενη εγκυμοσύνη της και πιθανή προσωρινή αντικατάστασή της στη Super Κατερίνα στο προσεχές μέλλον, αλλά και γενικότερα την προσωπική της ζωή.

«Νιώθω ότι δεν υπάρχει πολύ έντονο τηλεοπτικό ρεπορτάζ και βιάζονται κάποιοι να στείλουν κάποιους ανθρώπους σπίτι τους, να τους αλλάξουν. Σε σημείο που δεν ξέρω… Εγώ είμαι στο τσακ να κινηθώ νομικά σε κάποια θέματα. Δεν θα το κάνω.

Αρχικά δεν τους θεωρώ συναδέλφους. Δεν θα το κάνω, γιατί ξέρω ότι είναι βαλτοί. Είναι βαλτοί από κάποια ανθρωπάκια που τα λυπάμαι», είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

Διαβάστε επίσης - Έγκυος η Κατερίνα Καινούργιου: Φωτογραφίες που προδίδουν την ευχάριστη είδηση

«Εγώ πάντα μιλάω με ειλικρίνεια στους τηλεθεατές. Υπάρχει μια φημολογία για μια γυναίκα ότι είναι σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο της ζωής της, που εγώ θα το ανακοινώσω και αν το ανακοινώσω και τι θα πω, όταν θέλω εγώ για πάρα πολλούς λόγους, θα τους εξηγήσω».

«Βγαίνει ο καθένας και γίνεται viral, ότι "η Κατερίνα θα σταματήσει και θα έρθει ο τάδε δυο μήνες", κάτι που γειώνει και την εκπομπή μου και τους συνεργάτες μου.

Που συγγνώμη αν χαλάει κάποιους, αλλά μέχρι στιγμής η εκπομπή είναι πρώτη και πηγαίνει πολύ καλά και υποτιμάει και τον οποιονδήποτε εργαζόμενο εδώ.

Με βγάζει έξω από τα ρούχα μου, ενώ εγώ ακόμη δεν έχω επιβεβαιώσει τίποτα. Δηλαδή η χυδαιότητα είναι σε άλλο επίπεδο», σχολίασε η παρουσιάστρια της εκπομπής Super Κατερίνα.

«Δεν θα μπω στη διαδικασία να θυματοποιηθώ, ο κόσμος είναι πάρα πολύ έξυπνος. Απλά όταν ξέρετε ότι συμβαίνει κάτι, μην προσπαθήσετε με χίλιους τρόπους να το βεβηλώσετε ή να το αμαυρώσετε γιατί θα το βρείτε μπροστά σας», κατέληξε η Κατερίνα Καινούργιου χωρίς να κρύψει την ενόχλησή της.