Καλλιόπη Ταχτσόγλου: «Δούλευα χρόνια στο θέατρο και όταν έκανα τον ρόλο της Μαρούσκας, σταμάτησαν να με καλούν»

Η πολυαγαπημένη ηθοποιός Καλλιόπη Ταχτσόγλου, ευρέως γνωστή στο θέατρο αλλά και από τον ρόλο της «Μαρούσκας» στη σειρά «Δύο Ξένοι», μίλησε για το πώς η τότε επιτυχία, επηρέασε την καριέρα της.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη στην ΕΡΤ, δήλωσε αρχικά: «Το θέατρο είναι η αγάπη μου. Την τηλεόραση μπορώ να πω ότι δεν την αγαπώ και καθόλου», ενώ ειδικότερα για την κωμική σειρά ανέφερε: «Βεβαίως και το χάρηκα το σήριαλ. Βεβαίως ωραίο ήταν. Στην αρχή δεν το καταλάβαινα. Γίνονταν διάφορα, κάτι κορναρίσματα, τρακάρανε, κάτι τέτοια.

Λέω «τι έγινε εδώ πέρα, ποιος τρακάρει;», μου λένε «Καλά, δεν έχεις καταλάβει;». Λέω, «Τι να καταλάβω;», «Τι έγινε, ένα ρολάκι έπαιξα και εγώ». Μετά άρχισα να εκνευρίζομαι. Γιατί λέω, «Τι έγινε τώρα; Δηλαδή όπου πηγαίνω θα λένε και θα με δείχνουνε; Η Μαρούσκα;».

Στη συνέχεια, ξεχώρισε την αγαπημένη της δουλειάς στην τηλεόραση, η οποία προς μεγάλη έκπληξη δε είναι η «Μαρούσκα» και οι «Δύο Ξένοι» αλλά οι «Παπούδες εν δράσει» στην ΕΡΤ.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αναφερόμενη ξανά στη σειρά, εκμυστηρεύτηκε: «Δούλευα για χρόνια στο θέατρο χωρίς πρόβλημα και όταν αποφάσισα να κάνω ένα πέρασμα από την τηλεόραση, έστω και με έναν μικρό ρόλο, στη συνέχεια σταμάτησαν να με καλούν». Μάλιστα, για τωρινές προτάσεις σημείωσε ότι: «Την τελευταία φορά που μου έγινε πρόταση αρνήθηκα όταν μου είπαν το ποσό. Γιατί δεν είναι σωστό. Δε ρίχνω την τιμή. Μπορώ να κάνω άλλη δουλειά και να πληρωθώ λιγότερο, αλλά όταν πρόκειται για το επάγγελμά μου, απαιτώ αξιοπρέπεια και σταθερότητα».