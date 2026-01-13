«Καλοστημένη παράσταση»: Όταν ο Πανούσης παραιτήθηκε από τράπεζα με μια επιστολή που δεν ξεχνιέται

Σαν σήμερα, 13 Ιανουαρίου έφυγε από τη ζωή ο Τζίμης Πανούσης, του οποίου το όνομα, πέρα από ιστορικά τραγούδια κουβαλά και τίτλους όπως «ανατρεπτικός», «αμφιλεγόμενος» και «αντισυμβατικός». Και όμως ο «αντισυμβατικός» Πανούσης, έκανε μια πολλή συμβατική δουλειά και η παραίτησή του σηματοδοτεί την έναρξη μιας μεγάλης μουσικής πορείας.

Ο λόγος για τα χρόνια που ο τραγουδοποιός εργαζόταν στην τράπεζα. Σύμφωνα με αποφθέγματα, ο Τζίμης Πανούσης εργαζόταν ως τραπεζικός πάλληλος την δεκαετία του 1980, μια θέση που μπορεί το άκουσμα της να μας ακούγεται βαρετή, ειδικότερα αν αναλογιστούμε για ποιον άνθρωπο γράφεται το παρόν κείμενο, αλλά για την εποχή θεωρούταν «χρυσή ευκαιρία».

Ωστόσο, όπως μαρτυρά η ιστορία παραιτήθηκε. Αλλά παραιτήθηκε αλα Πανούσης. Με μια επιστολή ασκώντας - με χιούμορ και αιχμηρό σχόλιο - κριτική στο τραπεζικό σύστημα.

Μερικές από τις ατάκες του Πανούση που έχουν έρθει στο φως από την επιστολή «κόλαφο» είναι: «ταλαντούχος ηθοποιός, αρνείται να συνεχίσει να παίζει τον ρόλο του υπαλλήλου, μια καλοστημένη παράσταση των μεγαλοκεφαλαιούχων μετόχων πάνω στην πλάτη του ελληνικού λαού», ανέφερε μεταξύ άλλων στο μακροσκελές κείμενο για τη φύση και δομή του τραπεζικού συστήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη πριν από την τράπεζα ο μουσικός την δεκαετία του 70 είχε στήσει θεατρική ομάδα - γεγονός που μαρτυρούσε την ένραξη των καλλιτεχνικών του βημάτων - αλλά μετά εγκατέλειψε τον θίασο για να εργαστεί στην τράπεζα.

Παράλληλα διατηρούσε το συγκρότημα Μουσικές Ταξιαρχίες, και ξεκινούσε τις πρώτες εμφανίσεις στα αθηναικά μαγαζιά, με πρώτη και καλύτερη την Αρχιτεκτονική.