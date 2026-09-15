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«Καταστρέψατε ταλαντούχα παιδιά»: Ο Γιάννης Αϊβάζης κατά της Αφροδίτης Μάνου

Σκληρή απάντηση του Γιάννη Αϊβάζη στην Αφροδίτη Μάνου για τα σχόλιά της σχετικά με το «λαϊκό προσκύνημα» στον Γιώργο Μαζωνάκη.

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Γιάννης Αϊβάζης Αφροδίτη Μάνου
Γιάννης Αϊβάζης Αφροδίτη Μάνου | NDP photo
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Μια έντονη δημόσια διαμάχη ξέσπασε στον καλλιτεχνικό χώρο, με αφορμή τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις της Αφροδίτης Μάνου σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η τραγουδίστρια προέβη σε μια τουλάχιστον άκαιρη τοποθέτηση, σχολιάζοντας με υποτιμητικό τρόπο το «λαϊκό προσκύνημα» που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια στη μνήμη του τραγουδιστή.

Την ώρα που συνάδελφοι και εξέχουσες προσωπικότητες του πολιτισμού τιμούσαν με αναρτήσεις τους τη διαδρομή και την προσφορά του Γιώργου Μαζωνάκη, η  Μάνου προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα social media με τη δήλωσή της:

«Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα -κι αυτόν και τη δουλειά του- αλλά το "λαϊκό προσκύνημα" στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας».

Η τοποθέτηση αυτή δεν έμεινε αναπάντητη. Ο ηθοποιός Γιάννης Αϊβάζης στράφηκε ανοιχτά κατά της τραγουδίστριας, στηλιτεύοντας το γεγονός ότι εξέφρασε δημόσια τέτοιου είδους σχόλια για έναν άνθρωπο και μια πορεία που, όπως η ίδια παραδέχτηκε, δεν γνώριζε.

Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Αϊβάζης προχώρησε σε μια αιχμηρή ανάρτηση μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, απαντώντας σε αυστηρό τόνο:

«Ούτε και εμείς έχουμε κάτι με “εσάς” που καταστρέψατε πολλά ταλαντούχα παιδιά επειδή δεν ήταν σαν “εσάς” ! Φτάνει με τη χολή σας, κρατήστε τη για το είδος σας!!! Καλημέρα σας».

Instagram / @yannisaivazis
Instagram / @yannisaivazis

 

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