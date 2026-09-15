Θάνατος Μαζωνάκη: Πώς η αστυνομία επανέκτησε τις δυο φωτογραφίες και το βίντεο που τράβηξε η γιατρός

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ψηφιακά αρχεία που φέρεται να καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον δύο φωτογραφίες από την ώρα της διαδικασίας, καθώς και ένα βίντεο που φέρεται να έχει καταγραφεί από τη γιατρό που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα συγκεκριμένα αρχεία διαγράφηκαν μετά την αποχώρηση του Γιώργου Μαζωνάκη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για το νοσοκομείο «Ελπίς».

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι με ποιον τρόπο μπορούν οι Αρχές να ανακτήσουν δεδομένα τα οποία έχουν διαγραφεί από μία ηλεκτρονική συσκευή.

Πώς λειτουργεί η ανάκτηση διαγραμμένων αρχείων

Όπως εξήγησε στο ERTNews ειδικός στην ψηφιακή εγκληματολογία, όταν ένας χρήστης διαγράφει μία φωτογραφία από το κινητό του, ουσιαστικά δίνει στη συσκευή την εντολή ότι ο χώρος που καταλάμβανε το συγκεκριμένο αρχείο μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση νέων δεδομένων.

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Ωστόσο, η διαγραφή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το αρχείο εξαφανίζεται αμέσως και οριστικά. Με τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών και συστημάτων ψηφιακής εγκληματολογίας, οι Αρχές μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να ανακτήσουν φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα, κλήσεις και άλλα ψηφιακά δεδομένα.

Μάλιστα, η διαδικασία δεν περιορίζεται απαραίτητα στο ίδιο το αρχείο. Οι ειδικοί μπορούν να εξετάσουν τη λεγόμενη «ροή» ενός ψηφιακού πειστηρίου, αναζητώντας στοιχεία για το πότε δημιουργήθηκε, αν μετακινήθηκε, αν στάλθηκε σε άλλο πρόσωπο, πότε και μέσω ποιας υπηρεσίας.

Έτσι, ακόμη και αν ένα αρχείο έχει διαγραφεί από μία συσκευή, ενδέχεται να έχουν παραμείνει άλλα ψηφιακά ίχνη που να αποκαλύπτουν την πορεία του.

Τι γίνεται αν το κινητό έχει πεταχτεί

Η απώλεια ή η απόρριψη μιας συσκευής δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι χάνονται όλα τα στοιχεία. Σύμφωνα με τον ειδικό, ανάλογα με τη συσκευή και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε, μπορεί να υπάρχουν ίχνη σε διαδικτυακές υπηρεσίες, λογαριασμούς ή δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν σε άλλες συσκευές ή πρόσωπα που έλαβαν τα συγκεκριμένα δεδομένα.

Στην προκειμένη περίπτωση, η Αστυνομία φέρεται να έχει εντοπίσει τα κινητά τηλέφωνα τόσο της γιατρού όσο και του συζύγου της. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις Αρχές να πραγματοποιήσουν ψηφιακή εξέταση των συσκευών και να αναζητήσουν διαγραμμένα ή άλλα δεδομένα που σχετίζονται με το επίμαχο χρονικό διάστημα.

Όπως εξήγησε ο ειδικός, εφόσον ένα κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ψηφιακή του ανάλυση μπορεί να αποκαλύψει μεγάλο όγκο δεδομένων, ακόμη και από αρκετό καιρό πριν.

Στο επίκεντρο και οι αναζητήσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και πληροφορίες που φέρεται να έχουν προκύψει από την έρευνα σχετικά με τη χρήση υπολογιστή κατά τις κρίσιμες ώρες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, κατά τον έλεγχο της Αστυνομίας φέρεται να διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιήθηκαν αναζητήσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ άλλων για το «πώς γίνεται ΚΑΡΠΑ» ή για το πώς μπορεί να βοηθηθεί κάποιος που υφίσταται καρδιακή προσβολή.

Ο ειδικός στην ψηφιακή εγκληματολογία σημείωσε ότι και τέτοιου είδους δεδομένα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας. Εφόσον οι συσκευές ήταν συνδεδεμένες με συγκεκριμένους λογαριασμούς κατά τις κρίσιμες δύο ή τρεις ώρες, η εξέταση του ιστορικού και των ψηφιακών δεδομένων μπορεί να δώσει περισσότερα στοιχεία για τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν εκείνο το διάστημα.

Τα ψηφιακά ίχνη μπορεί να λειτουργήσουν και υπέρ ενός κατηγορουμένου

Η ψηφιακή εγκληματολογία δεν χρησιμοποιείται μόνο για την αναζήτηση επιβαρυντικών στοιχείων. Όπως εξήγησε ο ειδικός, τα ψηφιακά δεδομένα μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να λειτουργήσουν και υπέρ ενός προσώπου, καθώς μπορούν να επιβεβαιώσουν ή να αποκλείσουν συγκεκριμένες εκδοχές των γεγονότων.

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«Τα ψηφιακά ίχνη δεν σβήνονται εύκολα», ήταν ουσιαστικά το μήνυμα του ειδικού, ο οποίος επισήμανε ότι η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει στις Αρχές να αναζητούν στοιχεία που στο παρελθόν δεν θα ήταν διαθέσιμα.

Πόσο χρόνο χρειάζεται η διαδικασία

Η ανάκτηση διαγραμμένων αρχείων δεν είναι, πάντως, μία απλή ή άμεση διαδικασία. Σύμφωνα με τον ειδικό, η ψηφιακή εγκληματολογία μπορεί να απαιτήσει πολλές ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες εργασίας, ανάλογα με τη συσκευή, τον όγκο των δεδομένων και το λογισμικό που χρησιμοποιείται.

Μία σύνθετη υπόθεση μπορεί να απαιτήσει ακόμη και 30 έως 60 ημέρες ψηφιακής έρευνας, προκειμένου να εξεταστούν σε βάθος τα διαθέσιμα δεδομένα.

Στην περίπτωση των επίμαχων φωτογραφιών, πάντως, το γεγονός ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα θεωρείται σημαντικό, καθώς όσο πιο πρόσφατη είναι η διαγραφή ενός αρχείου τόσο μεγαλύτερες μπορεί να είναι οι πιθανότητες ανάκτησής του, πριν ο αποθηκευτικός χώρος της συσκευής χρησιμοποιηθεί για νέα δεδομένα.