Κατερίνα Βρανά: «Λόγω ομιλίας μου φέρονται σαν να έχω νοητική βλάβη»

Για αμήχανες καταστάσεις στις οποίες έχει βρεθεί μίλησε η Κατερίνα Βρανά.

«Έχω βρεθεί σε μέρη που δεν γνωρίζουν καθόλου, όχι μόνο ποια είμαι, ούτε τι κάνω, ούτε πως αν και ανάπηρη εγώ ζω κανονική ζωή.

Οπότε μου φέρονται πρώτον λόγω ομιλίας σαν να έχω νοητική βλάβη, δεύτερον σαν να είμαι αισθάνομαι φτιαγμένη από γυαλί τρίτον ως αντικείμενο λύπησης που με εξοργίζει γιατί η λύπηση και ο οίκτος είναι πάρα πολύ περίεργα συναισθήματα.

Πιστεύω ότι κρύβουν και μια αίσθηση υπεροψίας» περιέγραψε μιλώντας στη Χριστίνα Μπόμπα στο podcast BeWell η stand up comedian

Διαβάστε ακόμα: Βρανά για Eurovision: «Με αγχώνει η ομιλία μου - Θέλω να φανώ αντάξια της εμπιστοσύνης του Καπουτζίδη»

Συνεχίζοντας εξομολογήθηκε: «Αυτό με λυγίζει λίγο και επίσης αν με λυπάσαι, δεν με αντιμετωπίζεις ποτέ ως ίσο, άρα δεν θα παλέψεις ποτέ για τα δικαιώματά μου και με τη διαχείρισή μου».