Στο νοσοκομείο ο Γιάννης Τσιμιτσέλης - Ποιος μπαίνει στη θέση του στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα»

Στο νοσοκομείο βρίσκεται ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο οποίος ταλαιπωρείται από πνευμονία και κολικό στα νεφρά. Ο ηθοποιός που συντονίζει την εκπομπή του ΣΚΑΪ «Όπου υπάρχει Ελλάδα» ενημέρωσε ο ίδιος τους φίλους του με μια φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο.

«Όταν η μαγεία της πνευμονίας συναντάει την ψυχολογία του κολικού στα νεφρά. Σήμερα θα είμαι εκτός εκπομπής, αλλά η εκπομπή θα βγει από την όμορφη Φλώρινα κανονικά», σχολίασε με χιούμορ ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Στη θέση του στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» θα βρεθεί ο Δημήτρης Πανόπουλος.

Η ανάρτηση του Γιάννη Τσιμιτσέλη από το νοσοκομείο | Instagram/ gtsimitselis

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

«Σήμερα, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει στη Φλώρινα και φέρνει στο επίκεντρο ανθρώπινες ιστορίες και προβλήματα που χρονίζουν. Εκτάκτως, σήμερα από το studio, συντονίζει ο Δημήτρης Πανόπουλος.

Η λίμνη Βεγορίτιδα είναι λίμνη της Μακεδονίας και η τρίτη μεγαλύτερη λίμνη σε έκταση της Ελλάδας. Τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί πολλά περιστατικά πνιγμών, με τους ψαράδες και την τοπική κοινωνία να έχουν θορυβηθεί.

Η Ευαγγελία Παρασκευοπούλου από τη Φλώρινα πριν από δύο χρόνια είχε ένα τροχαίο ατύχημα και καθηλώθηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο. Μετά το ατύχημα, ξεκίνησε να παίζει τένις και πια είναι η πρώτη τενίστρια ΑΜΕΑ στην Ελλάδα».