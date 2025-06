Κατερίνα Καινούργιου: «Υπήρξα βαθιά κομπλεξική με την εικόνα μου»

Η Κατερίνα Καινούργιου είναι η πρώτη καλεσμένη στο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου και από ένα σύντομο απόσπασμα στη σελίδα του στο Instagram βλέπουμε την παρουσιάστρια της «Super Κατερίνα» να μιλάει ανοιχτά για τις ανασφάλειές της.

«Εγώ γυρνάω σπίτι και νιώθω πολύ ανασφαλής. Υπήρξα βαθιά κομπλεξική με την εικόνα μου», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου, ενώ σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στην πρόταση γάμου που δέχτηκε από τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

«Σηκώθηκαν και από τα δίπλα τραπέζια, φώναζαν οι φίλοι μας "she said yes" πριν πω το ναι. Είπαν δηλαδή "είπε ναι". Και αν έλεγα όχι, ρε φίλε;», είπε με χιούμορ η παρουσιάστρια.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο μιας εγκυμοσύνης η ίδια ανέφερε: «Πολλές φορές μου λέει "άντε πότε θα κάνουμε ένα παιδάκι;". Μήπως εγώ δεν του το χαρίζω επειδή είμαι λίγο πιο μεγάλη;».