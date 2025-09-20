Μπιρμπίλη: Στα χνάρια της Χρυσής Βαρδινογιάννη – Εντυπωσίασε με νυφικό Χρήστου Κωσταρέλλου

Πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο, ο γάμος της Κατερίνας Μπιρμπίλη και του Παύλου Βαρδινογιάννη, αδελφού της Χρυσής Βαρδινογιάννη.

Από τα πρώτα λεπτά της άφιξης της στην Εκκλησία, η νύφη εντυπωσίασε φορώντας μια δημιουργία του Χρήστου Κωσταρέλλου, όπως και η Χρυσή Βαρδινογιάννη όταν παντρεύτηκε τον Νικόλαο Ντε Γκρες.

Τα παρανυφάκι, μόπως επισημαίνει και ο ΣΚΑΙ, φορούσαν ρούχα της Όλγας Φαρμάκη.

Το παρών στο γάμο τους, έδωσαν μεταξύ άλλων, ο Νικόλαος Ντε Γκρες και η μητέρα του Άννα Μαρία, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, και ο Άγγελος Αδάμ.



