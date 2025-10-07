Κατερίνα Πλουμιδάκη: «Μία κόλαση η ζωή μου τα τελευταία τέσσερα χρόνια - Πήγα σε 24 γιατρούς»

Η Κατερίνα Πλουμιδάκη βρέθηκε σήμερα Τρίτη (7/10) στο «Πρωινό» και μίλησε για τα αλλεπάλληλα χειρουργεία που έχει αναγκαστεί να κάνει προκειμένου να μπορέσει να αποκαταστήσει την εικόνα και τη λειτουργικότητα του προσώπου της, μετά από μια επέμβαση που της κατέστρεψε τα χείλη πριν από τέσσερα χείλη.

«Έχω κάνει 20 εγχειρήσεις για τα χείλη μου. Έχω να κάνω άλλες 10 με 15, δεν το ξέρουμε, κάνω εγχειρήσεις και το βλέπουμε πώς πηγαίνει», δήλωσε η γνωστή συγγραφέας εξηγώντας πως την επόμενη Τετάρτη θα υποβληθεί σε νέα επέμβαση.

Διαβάστε ακόμα - Στάθης Μαντζώρος: «Περιμένουμε μόσχευμα από το εξωτερικό για να χειρουργηθεί», λέει ο πατέρας του

«Ορισμένα σημεία στα χείλη μου είναι μουδιασμένα και δεν έχω πλήρη αίσθηση. Λειτουργικά θα παραμείνω το ίδιο χάλια μέχρι το 2027.

Δεν μπορώ να κλάψω ακόμα, δεν μπορώ να γελάσω, δεν μπορώ να φιλήσω εδώ και τέσσερα χρόνια.

Θεωρώ ότι ανήκω στην ανθρώπινη φυλή οπτικά πια -γιατί ήμουν στην τερατώδη φυλή- αλλά λειτουργικά δεν ανήκω ακόμα στην ανθρώπινη φυλή.

Δεν έχω τα χαρακτηριστικά που έχουν όλοι οι άνθρωποι τα τελευταία τέσσερα χρόνια και δεν θα τα έχω περίπου για άλλα δύο.

Ο λόγος που δεν μπορώ να γελάσω είναι επειδή δεν ανοίγει το στόμα πλάγια, το τελικό χειρουργείο το 2027 θα είναι για αυτό το άνοιγμα του στόματος, αλλά πριν πρέπει να μαλακώσουμε όλο τον ουλώδη ιστό.

Αλλιώς αν με εγχειρήσει τώρα, θα ανοίξει η περιοχή στα δύο. Για αυτό δεν μπορεί ο γιατρός μου να με κάνει καλά από τώρα, εξήγησε η Κατερίνα Πλουμιδάκη.

«Δεν μπορώ να φιληθώ με τον άντρα μου. Η ζωή μου τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι μία κόλαση, μην κοιτάς που προσπαθώ να το ξεπερνάω και να είμαι καλά.

Αντικειμενικά, δεν πάει χειρότερα από αυτό που έχω ζήσει τέσσερα χρόνια. Το χείλος μου είναι σαν σαμπρέλα.

Μπορώ τώρα να πιω από το ποτήρι νερό χωρίς καλαμάκι, αλλά το χείλος μου παίρνει το σχήμα του ποτηριού, είναι σαν σαμπρέλα, δεν είναι στιβαρό.

Είναι πολύ μαλακό και το αισθάνομαι σε οτιδήποτε αγγίξω. Γι' αυτό με βολεύει το καλαμάκι γιατί δεν είναι ευχάριστη η αίσθηση», ανέφερε η ίδια.

«Πήγα σε 24 διαφορετικούς γιατρούς μετά την επέμβαση, οι 22 μου είπαν "ξέχνα το, δεν φτιάχνεσαι", ένας μου είπε "μπορούμε να κάνουμε μικρά πράγματα, αλλά δεν μπορώ να σε κάνω κανονική" και ο 24ος μου είπε "θα σε φέρω όσο πιο κοντά μπορώ στο κανονικό, δεν θα γίνεις όπως πριν" μου το ξεκαθάρισε», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Πλουμιδάκη.