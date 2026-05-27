Κατερίνα Ζαρίφη: Η AI φωτογραφία που τη διέλυσε ψυχολογικά - «Δέχτηκα και ρατσιστική επίθεση»

Η Κατερίνα Ζαρίφη αποκάλυψε σήμερα (27/5) στον αέρα του Buongiorno, με αφορμή τον 15χρονο που έγδυσε με AI τη συμμαθήτριά του, ότι χθες (26/5) έπεσε θύμα κάποιων επιτήδειων που επιστράτευσαν AI και το αποτέλεσμα ήταν η ίδια να διαλυθεί ψυχολογικά.

Αφορμή στάθηκαν οι πρόσφατες δηλώσεις της Κατερίνας Ζαρίφη ότι σκέφτεται να υιοθετήσει ένα παιδάκι από την Αφρική και έτσι κάποιοι δημιούργησαν μια ψεύτικη εικόνα με την ίδια αγκαλιά με ένα μαύρο αγοράκι.

Μάλιστα, όπως ανέφερε η παρουσιάστρια, κάποιοι χρήστες στα social media της έκαναν ρατσιστική επίθεση για το χρώμα του παιδιού.

«Χθες έπεσα θύμα του ΑΙ. Προχθές συζητήσαμε και λέγαμε για την υιοθεσία… Βγήκε μία φωτογραφία με το παιδί που υποτίθεται ότι έχω υιοθετήσει.

Αρχίζω να λαμβάνω μηνύματα με συγχαρητήρια από κάποιους για το παιδί που υιοθέτησα, αλλά άρχισα να δέχομαι και ρατσιστική επίθεση από κάποιους επειδή υιοθέτησα ένα μαύρο παιδάκι», είπε αρχικά η Κατερίνα Ζαρίφη.

«Το λέω και ανατριχιάζω. Εμένα αυτό με διέλυσε ψυχολογικά χθες. Ήμουν στην πρόβα του θεάτρου και διαλύθηκα ψυχολογικά

Πρώτον γιατί είδα την εικόνα μου με ένα παιδάκι που υποτίθεται ότι έχω υιοθετήσει που δεν ξέρει ο άλλος τι όνειρο μπορεί να έχει ένας άνθρωπος για να το πετύχει αυτό το πράγμα και τι αγώνα μπορεί να έχει κάνει και δεύτερον για τα ρατσιστικά σχόλια που δέχτηκα, τρελάθηκα, βγήκα εκτός εαυτού

Μια πολύ γλυκιά κοπέλα μου έγραψε "μην τους αφήσεις γιατί είναι ένα παιδάκι". Πραγματικά δεν ήξερα από πού να το πρωτοπιάσω. Με έφερε εκτός εαυτού. Κοιτάξτε πόσο αληθινό φαίνεται», τόνισε στη συνέχεια η Κατερίνα Ζαρίφη.