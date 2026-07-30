Είναι κάτι σαν παράδοση οι τουρίστες να σχηματίζουν ουρές μέσα στη Galleria Vittorio Emanuele II για να στριφογυρίσουν πάνω στις ροζ ψηφίδες που απεικονίζουν τους όρχεις ενός ταύρου. Σύμφωνα με την πεποίθηση αυτό φέρνει καλή τύχη και εγγυάται ότι θα επιστρέψουν στην πόλη.

Η Κέλλυ Κελεκίδου έριξε και εκείνη τις στροφές της πάνω στον ταύρο πριν από λίγες ημέρες που βρέθηκε στο Μιλάνο για τη συναυλία του Μπρούνο Μαρς.

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«Κάθε πόλη χρειάζεται τον ελληνικό χορό της», έγραψε η τραγουδίστρια στο βίντεο που χορεύει ζεϊμπέκικο, ενώ γύρω της είναι συγκεντρωμένο πλήθος περιμένοντας κι εκείνο τη σειρά του.



