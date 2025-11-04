Κίλι Σφακιανάκη: «Ήταν ένας άγγελος επί της γης», δήλωσε η αδελφή του τραγουδιστή

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Κίλι Σφακιανάκη, της συζύγου του Νότη Σφακιανάκη, η οποία το βράδυ της Κυριακής (2/11) άφησε σε ηλικία 62 ετών την τελευταία της πνοή.

Στη Super Κατερίνα μίλησαν η αδελφή του Νότη Σφακιανάκη, Πολυάννα, η κουμπάρα του, Σέβα Τύρα, αλλά και ο μουσικός και στενός συνεργάτης του τραγουδιστή, Σάκης Πιλάτος.

Διαβάστε επίσης - Κίλι Σφακιανάκη: Η γνωριμία με τον Νότη, τα δίδυμα και ο ξαφνικός θάνατος

«Έφυγε ένας πραγματικός άγγελος από κοντά μας, η πιο ευγενική γυναίκα που έχω γνωρίσει στη ζωή μου, ένας άνθρωπος με Α κεφαλαίο. Την ήξερα από 18 χρονών, ήμασταν πάρα πολύ φίλοι. Όλη η οικογένεια του Νότη την αγαπούσε πάρα πολύ, τη λάτρευαν γιατί ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος.

Πέρυσι την είδα τελευταία φορά, βέβαια μιλούσαμε στο τηλέφωνο μέχρι που κάποια στιγμή δεν μπορούσε να μιλήσει, ούτε μηνύματα δεν μπορούσε να στείλει. Ήταν ένα πάρα πολύ ευγενικό πλάσμα, », δήλωσε στην πρωινή εκπομπή του Alpha ο Σάκης Πιλάτος.

Από πλευράς της η αδελφή του Νότη Σφακιανάκη, Πολυάννα, χαρακτήρισε την Κίλι έναν «άγγελο επί γης», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήταν ένας άγγελος επί της γης και τώρα είναι στον ουρανό με τους αγγέλους».

«Ήταν ένας θησαυρός, ένας άγγελος σε αυτή τη γη, ο Νότης την λάτρευε. Περάσανε πολύ ωραίες στιγμές μαζί. Μας έχει συμπαρασταθεί σε πάρα πολλά πράγματα. Πάντα είχαμε επικοινωνία. Ήμουν στην Κω και δεν προλάβαινα να πάω να τη δω και έχω τύψεις γι’ αυτό», δήλωσε στη Super Κατερίνα η κουμπάρα του Νότη Σφακιανάκη, Σέβα Τύρα.