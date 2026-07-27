Κιμ Καρντάσιαν: Η αποκαλυπτική εμφάνιση στο Λος Άνζελες που τράβηξε τα βλέμματα

Τα βλέμματα μαγνήτισε η Κιμ Καρντάσιαν χάρη στην αποκαλυπτική εμφάνισή της σε βραδινή έξοδο στο Λος Άντζελες το Σαββατοκύριακο (25-26/7) που μας πέρασε.

Η Κιμ Καρντάσιαν φορούσε ένα μαύρο μίντι φόρεμα, το οποίο συνδύαζε ένα κορμάκι με πολύ βαθύ ντεκολτέ και μια διάφανη φούστα, καθώς επίσης, ψηλοτάκουνα πέδιλα, τα κορδόνια των οποίων έφταναν σχεδόν μέχρι τα γόνατά της.

Επιπλέον, είχε αφήσει τα μακριά μαλλιά της ελεύθερα, είχε βάψει έντονα τα μάτια, αλλά για τα χείλη της, προτίμησε μία απαλή nude απόχρωση.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η συγκεκριμένη εμφάνισή της ήρθε λίγες ημέρες μετά τις οικογενειακές διακοπές της στο Άινταχο, μαζί με τον σύντροφό της, Λιούις Χάμιλτον.

Kim Kardashian, 45, dares to bare in a dangerously low-cut bodysuit and sheer skirt for a night out in LA https://t.co/5ZwgWFfviv — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 26, 2026

Σύμφωνα με το Us Weekly, οι άνθρωποι από το στενό περιβάλλον του ζευγαριού θεωρούν πως η σχέση τους έχει προοπτικές και ενδέχεται να εξελιχθεί σε κάτι πολύ σοβαρό μιας και Καρντάσιαν και Χάμιλτον γνωρίζονταν από πριν δουν ο ένας τον άλλο ερωτικά

«Επειδή η σχέση τους ξεκίνησε πρώτα ως φιλία, οι πιο κοντινοί τους άνθρωποι πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να καταλήξουν μαζί», δήλωσε η πηγή στο Us Weekly.