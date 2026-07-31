Κιμ Καρντάσιαν: Πήγε για SUP με μαύρο μπικίνι και εντυπωσίασε με τις πόζες που ανέβασε

Μικρή απόδραση στη λίμνη έκανε η Κιμ Καρντάσιαν και η ίδια θέλησε να μοιραστεί στιγμιότυπα με τους εκατομμύρια followers της μέσα από το προφίλ της στο Instagram.

Σε βίντεο και φωτογραφίες που ανέβασε η Κιμ Καρντάσιαν, τη βλέπουμε να φορά μαύρο μπικίνι και μπαντάνα στο κεφάλι, αλλά και να κάνει SUP, ενώ μεταξύ άλλων μοιράστηκε και μια φωτογραφία με ένα σκύλο στην αγκαλιά της, όπως και το τοπίο, αλλά και το ηλιοβασίλεμα.

Τις προηγούμενες ημέρες η Κιμ Καρντάσιαν είχε απολαύσει οικογενειακές διακοπές στο Άινταχο, μαζί με τον σύντροφό της, Λιούις Χάμιλτον.

Σύμφωνα με το Us Weekly, οι άνθρωποι από το στενό περιβάλλον του ζευγαριού θεωρούν πως η σχέση τους έχει προοπτικές και ενδέχεται να εξελιχθεί σε κάτι πολύ σοβαρό μιας και Καρντάσιαν και Χάμιλτον γνωρίζονταν από πριν δουν ο ένας τον άλλο ερωτικά

«Επειδή η σχέση τους ξεκίνησε πρώτα ως φιλία, οι πιο κοντινοί τους άνθρωποι πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να καταλήξουν μαζί», δήλωσε η πηγή στο Us Weekly.