Μενού

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το βίντεο με την είσοδό της στο ΣΕΦ στον αγώνα του Ολυμπιακού - «Παρακολουθώ κάθε παιχνίδι»

Το βίντεο με την είσοδο της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο ΣΕΦ στον αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Παρί.

nikolas emmanouil
Νίκος Εμμανουήλ
Κίμπερλι Γκιλφόιλ ΣΕΦ
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο ΣΕΦ | @tipsbymarkos - TikTok
  • Α-
  • Α+

H Κίμπερλι Γκιλφόιλ έδωσε και πάλι το παρών στο ΣΕΦ, αυτή τη φορά στον αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Παρί με τον φωτογραφικό φακό να την «τσακώνει» ανάμεσα στους ιδιοκτήτες και προέδρους του Ολυμπιακού, Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, αλλά και στα court seats.

Διαβάστε επίσης - Ο Αχιλλέας Δελφός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα: «Σύντομα κυκλοφορεί το πρώτο μου άλμπουμ»

Μάλιστα, ο Δημήτρης Μάρκος ανέβασε στη σελίδα του στο TikTok ένα βίντεο με την είσοδο της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο ΣΕΦ, ενώ σε σύντομες δηλώσεις που του έκανε η Αμερικανίδα πρέσβης, δεν έκρυψε ότι παρακολουθεί κάθε παιχνίδι του Ολυμπιακού.

@tipsbymarkos

Η αντίδραση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο σύνθημα για τον Εβάν Φουρνιέ και… Η ανέλπιστη κίνησή της! fypシ゚viral🖤tiktok #foryoupage❤️❤️ #foruyou #tiktokviral #viralvideos

♬ πρωτότυπος ήχος - Tips By Markos

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είχε πάει στο ΣΕΦ και μια εβδομάδα νωρίτερα στις 12 Νοεμβρίου για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζάλγκιρις.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE