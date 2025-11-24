Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το βίντεο με την είσοδό της στο ΣΕΦ στον αγώνα του Ολυμπιακού - «Παρακολουθώ κάθε παιχνίδι»

H Κίμπερλι Γκιλφόιλ έδωσε και πάλι το παρών στο ΣΕΦ, αυτή τη φορά στον αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Παρί με τον φωτογραφικό φακό να την «τσακώνει» ανάμεσα στους ιδιοκτήτες και προέδρους του Ολυμπιακού, Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, αλλά και στα court seats.

Μάλιστα, ο Δημήτρης Μάρκος ανέβασε στη σελίδα του στο TikTok ένα βίντεο με την είσοδο της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο ΣΕΦ, ενώ σε σύντομες δηλώσεις που του έκανε η Αμερικανίδα πρέσβης, δεν έκρυψε ότι παρακολουθεί κάθε παιχνίδι του Ολυμπιακού.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είχε πάει στο ΣΕΦ και μια εβδομάδα νωρίτερα στις 12 Νοεμβρίου για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζάλγκιρις.