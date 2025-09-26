Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η Ελένη του Ρετιρέ - Η σπάνια δημόσια εμφάνιση

Την Κλαίρη Κατσαντώνη τη γνώρισε το ευρύ κοινό μέσα από κλασικό πλέον «Ρετιρέ» όπου υποδυόταν την «ωραία Ελένη», συνάδελφο της Κατερίνας (Κατερίνας Γιουλάκη) και της Χαρούλας (Έλντας Πανοπούλου) με την οποία, μάλιστα, είχαν μαζί το μπαράκι με αποτέλεσμα να της γκρινιάζει ο σύντροφος και μετά σύζυγός της, Ιάσωνας (Παύλος Ευαγγελόπουλος).

Αξέχαστες έχουν μείνει και οι σκηνές του ζευγαριού, αλλά και της Ελένης «αντιμέτωπης» με την πεθερά της, την κυρία Θάλεια, αλλά και αργότερα με τη θεία Χριστίνα, τις οποίες υποδύονταν οι αξέχαστες Μαρία Μαρτίκα και Δήμητρα Σερεμέτη, ακόμα περισσότερο δε οι σκηνές που «τρώγονταν» οι δύο συμπεθέρες και η Ελένη εκτελούσε χρέη πυροσβέστη.

Μετά το Ρετιρέ, η Κλαίρη Κατσαντώνη έπαιξε για ένα διάστημα στο Καλημέρα, Ζωή, αλλά στη συνέχεια δεν την είδαμε σε κάποια άλλη σειρά, με την Τζόυς Ευείδη να αναφέρει σε συνέντευξή της πριν από μερικά χρόνια ότι η «Ελένη» έχει κάνει οικογένεια και έχει αφοσιωθεί εκεί και γι' αυτό έχει τραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το βράδυ της Τετάρτης (24/9) ο φωτογραφικός φακός «τσάκωσε» την Κλαίρη Κατσαντώνη στο Κηποθέατρο Παπάγου όπου πήγε για να παρακολουθήσει την παράσταση «Ιλαριοπούλο» - σε μια σπάνια δημόσια εμφάνισή της - μαζί με τις Νάντια Μουρούζη και την Ελένη Κρίτα.

Νάντια Μουρούζη - Κλαίρη Κατσαντώνη - Ελένη Κρίτα | NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Κλαίρη Κατσαντώνη | NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Νάντια Μουρούζη Κλαίρη Κατσαντώνη | NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ