Κλέων Γρηγοριάδης: «Ο πατέρας μου έλεγε θα μου δίνει χρήματα για να μην παίξω στην τηλεόραση»

«Οι γονείς μου πάντα λέγαν "εμείς δυστυχώς καταφέραμε να γίνουμε μόνο επιστήμονες, αλλά τουλάχιστον η οικογένειά μας αξιώθηκε να βγάλει έναν καλλιτέχνη". Αυτό δείχνει μια ιδεολογία για αυτούς τους ανθρώπους και μια άλλη προσέγγιση.

Στην οικογένειά μου ήταν πιο σπουδαία η Τέχνη από την Επιστήμη», είπε ο Κλέων Γρηγοριάδης στο «Στούντιο 4» τονίζοντας το πόσο θετικοί ήταν οι γονείς του στο να ακολουθήσει την υποκριτική, παρά το γεγονός ότι εκείνοι ήταν γιατροί.

Στη συνέχεια ο ηθοποιός περιέγραψε πως η διαφωνία του πατέρα του ήταν ως προς την τηλεόραση και περιέγραψε την αντίδρασή του όταν ξεκίνησε την πορεία του στη μικρή οθόνη.

«Όταν άρχισα να παίζω στην τηλεόραση, αρχικά στο "Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή" και έπειτα στο "Κάτι τρέχει με τους δίπλα", ο πατέρας μου αντέδρασε αμέσως και μου είπε: "Γιατί ρε φίλε; είσαι τόσο καλός ηθοποιός. Μην το κάνεις αυτό. Θα καταστρέψεις τη ζωή σου".

Θα σου δίνω εγώ τα χρήματα που θα έπαιρνες στην τηλεόραση". Ήταν ένα άλλο κλίμα μιας άλλης εποχής. Τότε οι ηθοποιοί ντρέπονταν να μπλέξουν με την τηλεόραση. Ήταν ένα κόμπλεξ που καλώς καταρρίφθηκε γιατί οι άνθρωποι που ασχολούνται με την Τέχνη πρέπει να ασκούνται σε όλες τις εφαρμογές της τέχνης τους.

Ήταν βέβαια πολύ δύσκολο γιατί δεν είχαμε καμία εκπαίδευση. Αντιστάθηκα πολύ, αλλά κάτι με έτρωγε να δω αν μπορώ να το κάνω».

«Δεν θεωρώ κάτι σπουδαίο τη συμμετοχή μου στην τηλεόραση»

Επιπλέον ο Κλέων Γρηγοριάδης ανέφερε για τους ρόλους του στην τηλεόραση: «Δεν θεωρώ τη συμμετοχή μου στην τηλεόραση ότι ήταν κάτι πολύ σπουδαίο. Έχω παίξει σε 16 σειρές στις περισσότερες ως πρωταγωνιστής. Θεωρώ ότι είμαι ένας επαρκής ηθοποιός στο θέατρο αλλά στην τηλεόραση δεν ένιωσα ποτέ πάρα πολύ άνετα.»