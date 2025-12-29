Κλόντια Σίφερ - Μπριζίτ Μπαρντό: Έμοιαζαν σαν δυο σταγόνες νερό και την αποχαιρετά συγκλονισμένη

Την Κυριακή, η εμβληματική Γαλλίδα ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό πέθανε στο σπίτι της στο Σεν Τροπέ σε ηλικία 91 ετών.

Το super model των 90s Κλόντια Σίφερ μέσα από τα editorials που έκανε κλήθηκε πολλές φορές να κάνει αναφορές στο στυλ της θρυλικής «Μπεμπέ». Σε κάποια από αυτά μάλιστα, όπως στα ενσταντανέ που δημοσίευσε το μοντέλο, οι δύο γυναίκες που ξεχώρισαν για την ομορφιά τους μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό.

Μετά την είδηση του θανάτου της Μπαρντό, η Κλόντια Σίφερ έγραψε στο Instagram για να τιμήσει την πρωταγωνίστρια του «Και ο Θεός Έπλασε τη Γυναίκα», με την οποία η εμφάνισή της έχει συχνά συγκριθεί: «Συγκλονισμένη που άκουσα για την απώλεια της Μπριζίτ Μπαρντό.

Θα εμπνέομαι πάντα από την αφοσίωσή της στα ζώα, ακούγοντας τη μουσική της, την αίγλη των ταινιών της και τις σαγηνευτικές φωτογραφίσεις της. Είναι αξέχαστη και το να με συγκρίνουν μαζί της ήταν μια από τις μεγαλύτερες τιμές μου. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».