Κοιμάσαι δύσκολα; Οι τροφές με κάλιο το βράδυ συνδέονται με καλύτερο ύπνο

Ο ποιοτικός ύπνος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της υγείας, καθώς επηρεάζει σχεδόν κάθε λειτουργία του οργανισμού, από τη σωματική και ψυχική ευεξία μέχρι τη συγκέντρωση, τη μνήμη και το ανοσοποιητικό σύστημα. Παρόλα αυτά, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δυσκολεύονται να κοιμηθούν επαρκώς ή να απολαύσουν έναν πραγματικά ξεκούραστο ύπνο. Οι σύγχρονοι ρυθμοί ζωής, το άγχος, η αυξημένη έκθεση στις οθόνες και οι κακές συνήθειες πριν από τον ύπνο είναι μόνο μερικοί από τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη νυχτερινή ξεκούραση.

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