Μενού

Κοιμάσαι δύσκολα; Οι τροφές με κάλιο το βράδυ συνδέονται με καλύτερο ύπνο

Νέα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η πρόσληψη καλίου τις βραδινές ώρες μπορεί να επηρεάσει θετικά την ποιότητα και τη διάρκεια του ύπνου.

Reader symbol
Newsroom
Κοπέλα που κοιμάται
Κοπέλα που κοιμάται | Shutterstock
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ο ποιοτικός ύπνος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της υγείας, καθώς επηρεάζει σχεδόν κάθε λειτουργία του οργανισμού, από τη σωματική και ψυχική ευεξία μέχρι τη συγκέντρωση, τη μνήμη και το ανοσοποιητικό σύστημα. Παρόλα αυτά, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δυσκολεύονται να κοιμηθούν επαρκώς ή να απολαύσουν έναν πραγματικά ξεκούραστο ύπνο. Οι σύγχρονοι ρυθμοί ζωής, το άγχος, η αυξημένη έκθεση στις οθόνες και οι κακές συνήθειες πριν από τον ύπνο είναι μόνο μερικοί από τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη νυχτερινή ξεκούραση.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE