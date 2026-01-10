Κόλαφος Μάνεση για κηδεία Παπαδάκη: «Είδα να συνωστίζονται σε κάμερες διάφοροι που δεν τον σεβάστηκαν»

Για ανθρώπους που χύνουν «κροκοδείλια δάκρυα» για τον Γιώργο Παπαδάκη έκανε λόγο το πρωί του Σαββάτου 10/1 ο Νίκος Μάνεσης μέσα από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Alpha εξηγώντας γιατί δεν παρευρέθηκε στην κηδεία του δημοσιογράφου και γιατί δεν έκανε δηλώσεις για εκείνον, αν και τους συνέδεε φιλία.

«Δεν θα μπορούσα να συνυπάρξω, δεν είναι μόνο η κηδεία, είναι και τηλεοπτικές εκπομπές. Εγώ πληροφορήθηκα τον θάνατο του Γιώργου από ένα τηλεφώνημα συναδέλφου για μια τηλεοπτική εκπομπή. Με κάλεσαν όλοι.

Γιατί γνώριζαν οι παλαιότεροι τις πολύ στενές σχέσεις που είχα με τον Γιώργο. Με είχε τιμήσει με τη φιλία του, ένα χρονικό διάστημα ήμασταν πολύ κοντά, μετά τα φέρνει η ζωή, έτσι… Χαθήκαμε. Τα λέγαμε.

Διαβάστε ακόμα: Η εκπομπή που δεν πρόλαβε να παρουσιάσει ο Γιώργος Παπαδάκης

Δεν θα μπορούσα να συνυπάρξω με ανθρώπους που έχυναν “κροκοδείλια δάκρυα” και γνώριζα πολύ καλά, και το γνωρίζουν και αυτοί καλύτερα, ότι δεν τον σεβάστηκαν και τον έβλαψαν», εξήγησε αρχικά ο Νίκος Μάνεσης.

Στη συνέχεια τόνισε ότι ο «Γιώργος Παπαδάκης έφυγε πικραμένος». «Και δεν τολμάει να το πει κανείς. Ο πιο ταλαντούχος τηλεοπτικός άνθρωπος. Χάραξε ιστορία και μας δίδαξε το ότι κάποια στιγμή, στο λειψό μου το μυαλό ήρθε η ιδέα του να δημιουργηθεί το infotainment; Το μακρινό 98; 99; Εγώ το οφείλω στο γεγονός το ότι θήτευσα δίπλα του.

Ο πιο ταλαντούχος άνθρωπος. Με τα στραβά του, με τα ανάποδά του και τα ταλέντα του. Όταν κάποιος φεύγει, βάζεις στη ζυγαριά… Τα κακά που έχουμε όλοι μας και τα καλά. Λοιπόν, τα καλά ήταν εδώ. Υπήρχαν καλές στιγμές και κακές στιγμές» είπε συγκεκριμένα.

Επιπλέον ο παρουσιαστής ανέφερε: «Κουράγιο στην Τίνα, στο Φοίβο, στα παιδιά, σε όλους τους αγαπημένους. Ο Γιώργος, επαναλαμβάνω, ήταν ο καλύτερος από όλους μας. Δυσαρεστούνται κάποιοι και με μεγάλη έκπληξη είδα και άκουσα να συνωστίζονται διάφοροι σε κάμερες για να κάνουν δηλώσεις, οι οποίοι δεν τον σεβάστηκαν. Κυρίες, κύριοι. Δεν τον σεβάστηκαν. Δεν θα πω ότι ήταν η πλειονότητα, αλλά όλοι ξέρουμε. Εγώ εκεί όπου υπάρχει υποκρισία, επειδή δεν το κρατάω το στόμα μου… Εκεί που υπάρχει υποκρισία, προσπαθώ να είμαι διακριτικός. Έτσι κι αλλιώς με τον Γιώργο Παπαδάκη εμείς θα ξανά ανταμώσουμε. Είναι νομοτελειακό.

Καλό ταξίδι σε έναν άνθρωπο που, όποιος καταφέρει και μοιάσει – επαγγελματικά – στο μικρό του δαχτυλάκι, θα κάνει τεράστια σταδιοδρομία. Του πριόνισαν την καρέκλα πολύ. Και επαναλαμβάνω, γνωρίζω, μετά λόγου γνώσεως, έφυγε πικραμένος. Και δεν λέω τίποτα άλλο επί τούτου. Θα μπορούσα να αναφέρομαι επί μακρόν σε ονόματα, πρόσωπα, καταστάσεις… μόνο εμένα πόσοι με έπαιρναν. Άστο. Λοιπόν… Έφυγε πικραμένος. Προφανέστατα τον ενόχλησε που έφυγε από τη δουλειά. Το κλείνουμε το θέμα. Ο Γιώργος είναι μια χαρά εκεί που είναι, μας βλέπει και γελάει. Και μας κάνει και διάφορες χειρονομίες. Και πολύ καλά κάνει που μας κάνει διάφορες χειρονομίες».