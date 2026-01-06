Η εκπομπή που δεν πρόλαβε να παρουσιάσει ο Γιώργος Παπαδάκης

Σε σοκ συνεχίζει να είναι σύσσωμος ο πολιτικός και δημοσιογραφικός κόσμος αλλά και η κοινωνία μετά τον αδόκητο χαμό του Γιώργου Παπαδάκη το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου από ανακοπή καρδιάς.

Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε ξεκινήσει να προετοιμάζει τα επόμενα τηλεοπτικά του βήματα μετά την αποχώρησή του από το «τιμόνι» του «Καλημέρα Ελλάδα», τα οποία δυστυχώς δεν πρόλαβε να υλοποιήσει.

Ως γνωστόν παρέμενε στο δυναμικό του ΑΝΤ1 με τη θέση του σχολιαστή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ενώ το κανάλι και ο «Πατριάρχης» της πρωινής ζώνης είχαν συζητήσει ποιο θα ήταν και το επόμενο τηλεοπτικό βήμα.

Μάλιστα ο Γιώργος Παπαδάκης τον περασμένο Μάϊο είχε αποκαλύψει στον Δημήτρη Δανίκα στο «Θέμα» το πλαίσιο της συνεργασίας του με τον ΑΝΤ1 μετά τον ολοκλήρωση της παρουσίας του στο «Καλημέρα Ελλάδα».

«Είμαι σύμβουλος ενημερωτικών εκπομπών, θα είμαι στη διάθεση των εκπομπών αυτών για να μπορέσω να βοηθάω με την εμπειρία την οποία έχω. Θα πηγαίνω καμιά φορά και σε καμιά εκπομπή, θα πηγαίνω καμιά φορά και στο δελτίο ειδήσεων για να κάνω κανένα σχόλιο» είχε πει προσθέτοντας:

«Θα συνεχίσω να δουλεύω. Καμιά δεκαπενταριά, είκοσι συνεντεύξεις. Όχι όμως με αυτόν τον στημένο, τηλεοπτικό τρόπο. Θα είναι ιδιαίτερες συνεντεύξεις».

Πάνω σε αυτή την ιδέα δούλευε τους τελευταίους μήνες ο «Πατριάρχης» της Πρωινής ζώνης. Συντάσσοντας μια λίστα με κορυφαίες προσωπικότητες απ’ όλο το φάσμα της δημόσιας ζωής.

Η υπό δημιουργία εκπομπή που θα είχε event show θα περιελάμβανε αφιερωματικές συνεντεύξεις.

Μάλιστα υπήρχε και η σκέψη η εκπομπή αυτή να μεταδιδόταν πρώτα στη συνδρομητική πλατφόρμα του ΑΝΤ1, το ΑΝΤ1 +.

Δυστυχώς ο καταξιωμένος δημοσιογράφος δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει το τελευταίο του τηλεοπτικό εγχείρημα.