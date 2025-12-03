Κόνι Μεταξά για Μάριο Καπότση: «Η μεγαλύτερη προδοσία που έχω φάει από άνθρωπο» - Ο λόγος που χώρισαν

Η Κόνι Μεταξά ήταν καλεσμένη στη νέα διαδικτυακή εκπομπή του Fipster «Μπαμ Μπουμ» στο YouTube και αναφέρθηκε για πρώτη φορά στον λόγο που χώρισαν με τον Μάριο Καπότση, ενώ αποκάλυψε και ποιά είναι η μεγαλύτερη προδοσία που έχει βιώσει και από ποιόν ήταν.

«Ο λόγος που χώρισα με τον Μάριο ήταν ότι εκείνος δεν ήταν καθόλου συναισθηματικός, ενώ εγώ είμαι φουλ», είπε χαρακτηριστικά η Κόνι Μεταξά, εξηγώντας πως το ήξερε μεν από την αρχή αυτό το χαρακτηριστικό του, απλά από ένα σημείο και μετά δεν το άντεξε άλλο.

Όταν ο Fipster τη ρώτησε για τη μεγαλύτερη προδοσία που έχει βιώσει και από ποιον ήταν, η Κόνι Μεταξά απάντησε:

«Η μεγαλύτερη προδοσία που έχω φάει από άνθρωπο ήταν από τον Μάριο που του είχα ζητήσει να μη μιλάει με τον πατέρα μου και εκείνος μίλαγε.

Τώρα, όμως, δεν μιλάει οπότε είμαστε οκ. Του το είχα ζητήσει συγκεκριμένα και πολλές φορές. Επίσης, μου είπε να μην τον ξανααναφέρω, σόρι, Μάριε», ανέφερε η Κόνι Μεταξά.

Μπορείτε να δείτε το απόσπασμα μετά το 16ο λεπτό του παραπάνω βίντεο.