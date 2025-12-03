Λιάγκας κατά Μπέου: «Απρεπέστατη συμπεριφορά - Ο άνθρωπος είναι προβληματικός»

Ο Γιώργος Λιάγκας έστρεψε τα «βέλη» του στον Αχιλλέα Μπέο με αφορμή τα σχόλια του για τον Σωτήρη Πολύζο κατά τη διάρκεια της φωταγώγησης του Βόλου για τα Χριστούγεννα. κάνοντας λόγο για «απρεπέστατη» συμπεριφορά.

«Πάμε σε αυτό που έχω προαναγγείλει, στην απρεπέστατη συμπεριφορά του κυρίου Μπέου. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση, θέλει να ανταγωνιστεί με το άναμμα του δέντρου…

Προφανώς, επειδή ο άνθρωπος είναι προβληματικός και θέλει να ανταγωνιστεί τον ίδιο του τον εαυτό, φτιάχνει μια πυραμίδα και μετά θέλει να τη γκρεμίσει. Δεν εξηγείται διαφορετικά», είπε αρχικά ο παρουσιαστής του Πρωινού.

«Έκανε κάτι προκειμένου τα φώτα της δημοσιότητας πάλι να στραφούν σε μένα, να φανεί ότι το δημιούργημά μου είναι μικρότερο από εμένα τον ίδιο», πρόσθεσε.

«Την ομοφοβία τη βαφτίζουμε χιούμορ. Όλα είναι χιούμορ. Δεν του άρεσε η παρουσίαση από τον Πολύζο και ήθελε να τον βρίσει, να τον πει μπιπ. Και το πάει μέσω του σακακιού. Και για να μην πει μπιπ τον Πολύζο, είπε μπιπ αυτόν που έφτιαξε το σακάκι.

Δεν μπορεί να το πει gay στα μούτρα σε έναν άνθρωπο που δεν είναι και gay κιόλας… και αρχίζει και του κάνει πλακίτσα με το ρούχο. Λίγο πιο παρδαλό από τα δεδομένα του Μπέου.

Το έχει ξεκάθαρα μέσα του να τον πει gay. Και όταν ρωτάει ποιος έφτιαξε το σακάκι, λέει ο Αποστολόπουλος. Ήθελε να τον πει και του έδωσε πράσινο φως με τον Αποστολόπουλο», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.