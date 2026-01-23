Κωνσταντινίδης κατά Λιβαθυνού: «Προτεραιότητα δεν μπορεί να είναι να βάψω τα πόδια μου για το πλάνο»

Κατά της Άννας Λιβαθυνού τοποθετήθηκε μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα» o Στέφανος Κωνσταντινίδης, αναφέροντας λέξεις όπως «ψώνισμα» και «Μαρία Αντουανέτα» και κατηγορώντας τη ότι σε ένα ντουέτο ενημερωτικής εκπομπής εκείνη λειτουργούσε στυλιστικά.

Η απομάκρυνση της δημοσιογράφου από το πλευρό του Παναγιώτη Στάθη στο «Καλημέρα Ελλάδα» και τα unfollow που ακολούθησαν βρίσκονταν στη σκαλέτα των πρωινών εκπομπών την Παρασκευή 23/1, με κάποιους να στέκονται στον τρόπο που χειρίστηκε το κανάλι αυτή την έξοδο και άλλους να σχολιάζουν τον τρόπο που υπήρξε η Άννα Λιβαθυνού στην εκπομπή.

Αρχικά ο Στέφανος Κωνσταντινίδης μίλησε για τον Παναγιώτη Στάθη:«Ο Παναγιώτης Στάθης ποιος είναι και πώς είναι οι συνεργασίες του δεν το έχει δείξει μόνο την εποχή που ήμασταν στο STAR και ξέραμε ότι έμπαινα στο στούντιο και γελάγαμε και πόσο ευχάριστος ήταν.

Το έδειξε και στον ΑΝΤ1 όταν ήταν, το έδειξε και στο OPEN με επιτυχημένες χρονιές και πολύ ωραία συνεργασία και μοίραζε την μπάλα με τον Κολοκυθά. Ο Κολοκυθάς πολύ έμπειρος στο χώρο. Ο Παναγιώτης Στάθης τον επέλεξε να ‘ναι δίπλα και τώρα ο Κολοκυθάς σκίζει και είναι μια χαρά με τον Νιφλή. Θέλω να σου πω ότι η ιστορία μας δείχνει και οι συνεργασίες».

Σε αντιπαραβολή αναφέρθηκε στη συνέχεια στην Άννα Λιβαθυνού σχολιάζοντας: «Αυτό που δεν μπορεί να χωνέψει κανείς είναι το ψώνισμά μας σε αυτό το χώρο. Και δεν αναφέρομαι στον Παναγιώτη Στάθη. Δεν γίνεται επειδή κάποιος πήρε μια μεταγραφή σε ένα μεγάλο κανάλι, αυτομάτως να αυτοχριστεί και να βιώνει όλο αυτό ως Μαρία Αντουανέτα.

Κάνεις ενημερωτική εκπομπή, Κατερίνα μου. Η προτεραιότητα στο διάλειμμα δεν μπορεί να είναι “να βάψω τα πόδια μου πιο σκουρόχρωμα για το πλάνο” και δεν είναι το ποιος είναι ο επόμενος πολιτικός καλεσμένος και τι θες να κάνεις.

Όταν ο ένας λειτουργεί δημοσιογραφικά και ο άλλος στυλιστικά, αυτό αυτομάτως δεν κάνει "παρέα"».

«Μου ήρθε ένα μήνυμα από τον ΑΝΤ1, και από άνθρωπο που είναι είναι make up, styling και σε όλα, εντάξει; Είναι φανταστικός ο Στάθης, γεμάτος, ο καλύτερος. Δυστυχώς δεν κολλήσαν ποτέ, αλλά η κοπέλα είναι πολύ μεγάλο κρίμα, έπαθε σοκ και έκλαιγε με λυγμούς. […] Έχει γίνει τώρα βορά στα Μέσα», παρενέβη η Κατερίνα Καινούργιου.

«Και το καλοκαίρι ασχολιόντουσαν όλοι, αυτό που απ’ το Action πήγε η Αννούλα Λιβαθυνού στον Antenna. Τότε δεν ήταν βορά στα μέσα; Όταν από το “πουθενά” παίζεις πρωτοσέλιδο και αποκτάς ονοματεπώνυμο… όχι ότι δεν είχε αλλά καταλάβατε, στη μάνα μου που βλέπει τηλεόραση, και αποκτάς ένα διαφορετικό ονοματεπώνυμο εκεί είναι "μπράβο" επικοινωνιακό. Όταν έρχονται τα δύσκολα, εκεί είναι βορά στα Μέσα», της επισήμανε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.