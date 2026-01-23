Άννα Λιβαθυνού: Έκανε unfollow τον Παναγιώτη Στάθη και έσβησε τη φωτογραφία τους - Το παρασκήνιο της απομάκρυνσής της

Μετά την απομάκρυνσή της από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού έκανε unfollow τον Παναγιώτη Στάθη στο Instagram και έσβησε την κοινή φωτογραφία που είχαν από την εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Δεν είναι θέμα για συζήτηση, αλλά αυτό σημαίνει ότι οι σχέσεις τους δεν είναι καλές», ανέφερε η Φαίη Σκορδά στο Buongiorno σχολιάζοντας το γεγονός. «Είναι προς τον Παναγιώτη; Είναι προς τον ΑΝΤ1; Αυτό είναι δικό της. Θα το εξηγήσει αν αποφασίσει να μιλήσει».

Το παρασκήνιο της απομάκρυνσής της

Σύμφωνα με όσα μετέφερε η Φαίη Σκορδά υπήρξε το τελευταίο διάστημα μέχρι την απομάκρυνση της Άννας Λιβαθυνού από το «Καλημέρα Ελλάδα» έντονο παρασκήνιο.

«Υπήρχαν δημοσιεύματα ότι η Λιβαθυνού δεν θα συνεχίσει και ότι γίνονταν δοκιμαστικά στον ΑΝΤ1 όταν εκείνη δεν ήταν εκεί, χωρίς να αναφέρονται πρόσωπα, ποιοι πέρασαν ή της μετέφεραν πληροφορίες τέτοιες ότι θα σταματήσει.

Η ίδια ρωτούσε, συμβαίνει κάτι; Θα γίνει κάτι; Και η απάντηση ήταν "όχι" γιατί πολλές φορές γράφονται και λέγονται πράγματα που δεν ισχύουν στο παιχνίδι», είπε η Φαίη Σκορδά για την Άννα Λιβαθυνού.

«Μετά τις γιορτές τα δημοσιεύματα έγιναν πιο έντονα και τα δοκιμαστικά. Και υπήρχε ένα που έλεγε ότι... "Τετάρτη δεν θα είσαι στον αέρα".

Πήγε στην αρχισυντάκτρια του "Καλημέρα Ελλάδα", Άννυ Ζιώγα ρωτώντας και της εξήγησε ότι είναι απόφαση του καναλιού και όχι της ομάδας, το να σταματήσει στα μέσα της σεζόν. Η ίδια πήρε τα πράγματά της και δεν ξαναγύρισε. Επίσης, να προσθέσω ότι η Άννα Λιβαθυνού ήταν επιλογή του καναλιού».

Παράλληλα, η παρουσιάστρια σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί ραντεβού με το κανάλι για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα.