Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Ποιο είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα αφού σε λίγους μήνες θα κρατάνε στην αγκαλιά τους το δεύτερο παιδί τους.

Η σύζυγος του γνωστού τραγουδιστή επιβεβαίωσε τη φημολογία του τελευταίου διαστήματος που την ήθελε έγκυο με ένα τρυφερό βίντεο στα social media όπου βλέπουμε τον γιο του ζευγαριού να φιλάει τη φουσκωμένη κοιλιά της και σήμερα (10/2) το Πρωινό αποκάλυψε το φύλο του μωρού που περιμένει το ζευγάρι.

«Είναι περίπου έξι μηνών και σύμφωνα με πληροφορίες, περιμένουν κορίτσι και η ανακοίνωση στους οικείους τους έγινε σε ένα οικογενειακό τραπέζι πριν από περίπου δύο μήνες», είπε η δημοσιογράφος του Πρωινού, Φαίη Φώτου, η οποία συνομίλησε τηλεφωνικά και με τους δύο παππούδες, τον Βασίλη Αργυρό και τον Γιώργο Νίκα.

Ο πατέρας του Κωνσταντίνου Αργυρού, Βασίλης Αργυρός, ανέφερε: «Δεν ξέρω τι να ευχηθείτε. Ο κόσμος γενικά πρέπει να δίνει ευχές. Είμαι ήδη παππούς πολλές φορές, οπότε η χαρά είναι για όλα τα παιδιά. Πολύ καλά αισθάνομαι, με την ευχή μου να πάνε όλα καλά.

Η χαρμόσυνη ανακοίνωση έγινε πριν από λίγες ημέρες. Να πάνε όλα καλά και να είναι ευτυχισμένοι. Η μεγαλύτερη ευτυχία του Κωνσταντίνου είναι η οικογένειά του. Να είναι καλά η οικογένειά του και δευτερευόντως και η καριέρα του. Ο καθένας νομίζω έχει προτεραιότητα την οικογένειά του από οτιδήποτε άλλο».

«Μόνο χαρά νιώθω όταν μια οικογένεια μεγαλώνει. Όταν δύο νέα παιδιά που αγαπιούνται και θέλουν να δώσουν όλη τη φροντίδα τους σε μια νέα ζωή που είναι κομμάτι τους, αυτό είναι ευτυχία!», δήλωσε από πλευράς του ο πατέρας της Αλεξάνδρας Νίκα, Γιώργος Νίκας.

