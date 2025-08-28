Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η συγκινητική ανάρτηση μετά την κηδεία του πατέρα του

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έκανε την πρώτη του ανάρτηση μετά την κηδεία του πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος πέθανε την Κυριακή (24/8) σε ηλικία 79 ετών.

Λίγες ώρες μετά την κηδεία ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ανέβασε μια φωτογραφία από την κηδεία σε ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram, ενώ σε story έδειξε κάποια μηνύματα που του είχε στείλει ο πατέρας του σε τελείως διαφορετικό τόνο το ένα από το άλλο.

«Αυτό ήταν πατέρα. Ήταν όλοι εκεί για σένα. Πάντα μαζί», έγραψε στην ανάρτησή του ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με μια φωτογραφία του ίδιου μαζί με τη μητέρα του, Βίκυ και την αδερφή του, Παυλίνα.

Τα μηνύματα με παρατηρήσεις που του έστελνε on air

Λίγο αργότερα σε insta story ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έδειξε μερικά τυχαία μηνύματα που είχε λάβει από τον πατέρα του, Δημήτρη, σε τελείως διαφορετικό τόνο μεταξύ τους, γράφοντας «τυχαία μηνύματα από τον πατέρα μου».

Το πρώτο ήταν ένα τρυφερό μήνυμα που τον ευχαριστούσε για το ενδιαφέρον του και τη συμπαράσταση στα προβλήματα υγείας που εκείνος αντιμετώπιζε το οποίο ανέφερε:

«Σ' ευχαριστώ και πάλι για το δυνατό ενδιαφέρον σου και την άψογη συμπεριφορά σου απέναντί μου με κύριο γνώμονα την κατάστασή μου σχετικά με τις αρρώστιες που Δόξα σοι ο Θεός βελτιώνεται.

Είσαι αποδεδειγμένα καλός άνθρωπος και καλός γιος και μου δίνεις κουράγιο να συνεχίσω να παλεύω».

Τα άλλα δύο, όμως, μηνύματα αφορούσαν παρατηρήσεις που του έκανε ο Δημήτρης Κωνσταντάρας για πράγματα που έβλεπε στην εκπομπή και δεν του άρεσαν.

«Όταν κάτι δεν του άρεσε στην εκπομπή», έγραψε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, το μήνυμα που λάμβανε ήταν το ακόλουθο: «Βγάλε το ποτήρι με το καλαμάκι από το πλάνο σου».

Και αν δεν του έδινε σημασία, ερχόταν και δεύτερο, πιο «αυστηρό» μήνυμα για να μην τον αγνοήσει και δεύτερη φορά: «Βγάλτο ρε γαμώτο το κ*λοπότηρο από μπροστά».