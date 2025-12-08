Ο Λάντο Νόρις, ο 26χρονος οδηγός από το Μπρίστολ ο οποίος χάρισε στη McLaren το πρώτο της παγκόσμιο πρωτάθλημα οδηγών έπειτα από 17 χρόνια είχε έναν πρόσωπο στο πλευρό του που τον υποστήριξε πολύ στον «τελικό» της Formula 1 στο Άμπου Ντάμπι.

Ο 26χρονος Βρετανός οδηγός αγώνων ξέσπασε σε κλάματα στο πιλοτήριο του πριν βγει από το αυτοκίνητό του για να γιορτάσει την τρίτη θέση πίσω από τους Μαξ Φερστάπεν και Όσκαρ Πιάστρι. Λίγο αργότερα, εθεάθη να αγκαλιάζει την κοπέλα του, Μαργαρίτα Κορσέιρο, η οποία τον υποστήριζε στον αγώνα και έπεσε και εκείνη στην αγκαλιά του φιλώντας τον έχοντας την ίδια συγκίνηση για την κατάκτησή του.

Αν και είναι μαζί αρκετό καιρό, το ζευγάρι δημοσιοποίησε πρόσφατα τον έρωτά του στο oυγγρικό Γκραν Πρι. Από τότε τον υποστηρίζει θερμά στους αγώνες του με την εντυπωσιακή της εμφάνιση να συζητιέται έντονα σε καθέναν από αυτούς.

Ποια είναι η Μαργαρίτα Κορσέιρο

Η 23χρονη Μαργκαρίντα Κορσέιρο είναι Πορτογαλίδα μοντέλο, ηθοποιός, ιδιοκτήτρια επιχείρησης και influencer.

Ξεκίνησε το μόντελινγκ σε ηλικία 10 ετών και τώρα έχει υπογράψει συμβόλαιο με το πρακτορείο Central Models της Πορτογαλίας.

Έχει χτίσει μια επιτυχημένη καριέρα στην πορτογαλική τηλεόραση, με τις εμφανίσεις της να περιλαμβάνουν τις σειρές Morangos com Açúcar, Punto Nemo και Hotel Amor.

Το 2020, πρωταγωνίστησε ως διαγωνιζόμενη στην πορτογαλική εκδοχή του Dancing with the Stars.

Έχει συγκεντρώσει πάνω από 2,2 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram και περισσότερους από 800.000 θαυμαστές στο TikTok, με τα 13,1 εκατομμύρια likes στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, να τη μετατρέπουν σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της Πορτογαλίας.

Εκτός από μοντέλο, η Μαργαρίτα είναι και επιχειρηματίας. Είναι συνιδρύτρια της οικολογικής μάρκας μαγιό MISSUS και έχει εμφανιστεί στις διαφημιστικές καμπάνιες της ίδιας της μάρκας.

Η συνεργασία της με μεγάλες εταιρείες σημαίνει ότι σίγουρα έχει χαράξει το δικό της μονοπάτι και δεν θα έπρεπε απλώς να χαρακτηρίζεται ως η κοπέλα ενός οδηγού της F1.

Σε μια σημαντική νίκη, ανακηρύχθηκε το πρόσωπο με την μεγαλύτερη επιρροή στο Instagram στην Πορτογαλία από το Forbes Portugal.

Το love story του ζευγαριού

Αν και ο Λάντο συχνά αστειεύεται πως είναι single, το ζευγάρι είναι μαζί αρκετό καιρό. Για πρώτη φορά εθεάθησαν τον Μάιο του 2023, λίγο μετά τον χωρισμό της Μαργαρίτα από τον ποδοσφαιριστή Ζοάο Φέλιξ, ο οποίος τώρα παίζει για την Μπαρτσελόνα.

Ωστόσο για καιρό κανείς τους δεν είχε επιβεβαιώσει αυτή τη σχέση, μέχρι το ουγγρικό Γκραν Πρι που αντάλλαξαν φιλί μετά τη νίκη του.

Η Μαργαρίτα προκαλεί αναστάτωση στους αγώνες F1

Η παρουσία της Μαργαρίτα συχνά προκαλεί αναστάτωση κατά τη διάρκεια των αγώνων. Ο πρώην συναθλητής του Λάντο Νόρις στη ΜακΛάρεν, Κάρλος Σάινζ, παραπονέθηκε ότι η τηλεοπτική κάλυψη συχνά επικεντρώνεται στους συντρόφους των οδηγών και όχι στη δράση στην πίστα.

Μετά το Grand Prix της Σιγκαπούρης, δήλωσε στην ισπανική εφημερίδα El Partidazo de COPE : «Το παρακάνουν λίγο δείχνοντας στις διασημότητες και τις συντρόφους... έχασαν πολλά πράγματα».