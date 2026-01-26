Λάζαρος Γεωργακόπουλος: Ποια τραγουδίστρια είναι η κόρη του που κόπηκε από τον εθνικό τελικό της Eurovision

Στην κόρη του που είναι τραγουδίστρια αναφέρθηκε μέσα από συνέντευξή του ο καταξιωμένος ηθοποιός Λάζαρος Γεωργακόπουλος.

«Η Ιωάννα δεν μεγάλωσε μέσα στο θέατρο, δεν την παίρναμε. Όμως άκουγε πάρα πολύ μουσική. Ακούγαμε και εμείς στο σπίτι, αλλά την Ιωάννα την ενδιέφερε πάρα πολύ η μουσική», είπε αν και η κόρη του είναι καλλιτεχνικά γνωστή ως Joanne.

Η νεαρή τραγουδίστρια το 2021 είχε γίνει ευρέως γνωστή μέσα από τη συμμετοχή και τη νίκη της στο The Voice και έκτοτε κυκλοφορεί τραγούδια μέσα από τη Minos.

Φέτος ήταν ανάμεσα στις 264 συμμετοχές που έλαβε η ΕΡΤ για τη Eurovision, αλλά το τραγούδι της δεν κατάφερε να προκριθεί στους 28 που θα διαγωνιστούν στον εθνικό τελικό.

«Δυστυχώς δεν πέρασε στην Eurovision, δεν προκρίθηκε. Μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι της. Στεναχωρήθηκε βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Είναι κάτι που την ενδιαφέρει η Eurovision, οπότε, μπορεί να ξανασυμμετάσχει. Αλλά είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι, θα το βγάλει φαντάζομαι τώρα σύντομα», δήλωσε ο πατέρας της μιλώντας για εκείνη στην εκπομπή Buongiorno.

Η Joanne με τον πατέρα της Λάζαρο Γεωργακόπουλο | NPD/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

H Joanne είναι κόρη του Λάζαρου Γεωργακόπουλου και της ηθοποιού Μαρίας Κατσιαδάκη και γεννήθηκε το 2001. Οι γονείς της τη βάφτισαν όταν ήταν 6 ετών και νονά της ήταν η Λυδία Φωτοπούλου.

«Η βάφτιση της Ιωάννας έγινε αργότερα γιατί θεωρούσαμε ότι θα πρέπει η ίδια να επιλέξει αν θα αν θα βαφτιστεί, πού θα βαφτιστεί.

Τελικά έγινε το χατίρι της μάνας μου, η οποία ήθελε να βαφτιστεί η Ιωάννα και είπαμε “Γιατί να μην κάνουμε το χατίρι σε έναν άνθρωπο, να μην της δώσουμε αυτή την ευτυχία αφού το θέλει τόσο πολύ;”. Άμα μπορείς να κάνεις ευτυχισμένο έναν άνθρωπο με έναν τόσο απλό τρόπο, γιατί να μην το κάνεις;», δήλωσε ο ηθοποιός.