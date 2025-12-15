Λιάγκας: «Είναι στην τελική ευθεία να κάνει μήνυση - Θα καταγγείλει ασέλγεια στο καμαρίνι του τραγουδιστή»

Ο Γιώργος Λιάγκας έδωσε μέσα από το «Πρωινό» περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την καταγγελία που αναμένεται να γίνει σε βάρος πολύ γνωστού Έλληνα τραγουδιστή για ασέλγεια, λέγοντας - μεταξύ άλλων - ότι αυτή φέρεται να τοποθετείται χρονικά πριν από περίπου έξι μήνες.

«Εγώ το έχω ακούσει πριν από μήνες. Είχε έρθει λοιπόν στα αυτιά μου ότι ένας υπερσεξουαλικός, να το πω έτσι, δημοφιλέστατος και πολύ αγαπητός Έλληνας τραγουδιστής, άντρας, είναι τεράστιο όνομα και πολύ αγαπητός και είπαμε έχει εκτόπισμα στην ευρύτερη showbiz, δεν είναι μόνο τραγουδιστής, γενικότερα είναι στα πράγματα της showbiz, πολύ αγαπητό πρόσωπο - και σε μένα ιδιαίτερα αγαπητός - ότι τέλος πάντων εκεί στο σεξ πάνω, μπορεί να μην έχει φερθεί καλά σε ανθρώπους, δεν έδωσα σημασία.

Λέω εντάξει, τον χτυπάνε. Τα ψηλά δέντρα τα χτυπάνε. Και δεν είναι και η πρώτη φορά που τον χτυπάνε και τα λοιπά και τα λοιπά», είπε αρχικά ο παρουσιαστής.

«Θέλω να πάμε στα μέχρι τώρα στοιχεία. Υπάρχουν λοιπόν δύο τραγουδιστές, μάλλον δύο μουσικοί, δύο καλλιτέχνες, που ετοιμάζονται αυτή την εβδομάδα μου λένε, μπορεί όμως και να μη γίνει αυτή την εβδομάδα, να πάνε να υποβάλουν μηνύσεις για ασέλγεια στον πολύ γνωστό και δημοφιλή αυτό τραγουδιστή. Ο ένας είναι τραγουδιστής από την Αθήνα και ο άλλος είναι μουσικός από κάποιο νησί, δεν θα πούμε σε ποιο νησί είναι.

Άρα, λοιπόν ο ένας είναι τραγουδιστής και ο άλλος είναι μουσικός, οργανοπαίκτης. Είναι δεξιοτέχνης ενός πολύ δημοφιλούς οργάνου. Παίζει το όργανο χρόνια και είναι πολύ καλός οργανοπαίκτης.

Ο ένας από τους δύο μου λένε, ο τραγουδιστής, έχει στο πλευρό του και τρεις μάρτυρες. Χωρίς να μου έχουν διευκρινίσει αν οι μάρτυρες οι συγκεκριμένοι είναι αυτόπτες μάρτυρες, δηλαδή μάρτυρες που είδαν την ασέλγεια και αν κληθούν, θα πάνε να πουν "ναι, είδαμε τον τραγουδιστή να ασελγεί στον άλλον τον νεαρότερο τραγουδιστή", ή είναι μάρτυρες που είναι φίλοι του γνωστοί και τα λοιπά, που μετά την πράξη ή όλα όσα έγιναν πήγαν και είπαν «ξέρεις χθες το βράδυ την τάδε ώρα, ο τάδε τραγουδιστής στο καμαρίνι μου έκανε αυτό». Δεν ξέρω τι είδους μάρτυρες είναι.

Ο δεύτερος, αυτός ο τραγουδιστής που σας λέω, έχει καθημερινά την τελευταία εβδομάδα συσκέψεις με τον δικηγόρο του και νομίζω ότι είναι στην τελική ευθεία, έτσι μου λέγεται, είναι στην τελική ευθεία να πάει να κάνει μήνυση στον συγκεκριμένο τραγουδιστή. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος λοιπόν, αυτός ο τραγουδιστής, θα καταγγείλει ασέλγεια στο καμαρίνι του τραγουδιστή σε διάστημα που προσδιορίζεται περίπου έξι μήνες νωρίτερα από τώρα.

Δηλαδή τώρα έχουμε Δεκέμβριο, μιλάμε Μάιο-Ιούνιο. Εκεί θα είναι η ημερομηνία που θα καταγγείλει την ασέλγεια ο τραγουδιστής. Σήμερα έχει ένα πολύ κρίσιμο ραντεβού με τον δικηγόρο του. Σήμερα λοιπόν λένε οι δικές μου πληροφορίες ότι θα παρθούν οι τελικές και οριστικές αποφάσεις», συμπλήρωσε ο παρουσιαστής του «Πρωινού».

«Τα περιστατικά, τα οποία καταγγέλλει ο μουσικός τρέχουν έναν χρόνο πίσω»

Από πλευράς της η Γιώτα Κηπουρού αποκάλυψε ότι ο μουσικός που εμπλέκεται στην υπόθεση είναι νησιώτης και ότι τα περιστατικά που θα καταγγείλει πάνε έναν χρόνο πίσω.

«Πρόκειται για έναν μουσικό, παίζει συγκεκριμένο μουσικό όργανο, είναι πολύ γνωστός στον χώρο που κινείται. Είναι 25 ετών, μένει σε πολύ μεγάλο νησί, τραγουδάει σε μικρά μαγαζιά της περιοχής του και όχι μόνο. Δεν μπορούμε να δώσουμε την πληροφορία που γνωρίζουμε γιατί δεν θέλουμε σε αυτή τη φάση να τον φωτογραφίσουμε από τη στιγμή που ο ίδιος ακόμη δεν έχει κάνει επίσημα την καταγγελία.

Και έχει απευθυνθεί σε αρκετούς δικηγόρους. Να σας πω ότι πριν από δύο-τρεις εβδομάδες επικοινώνησε με έναν πολύ γνωστό δικηγόρο και ο ίδιος, αλλά επικοινώνησε και με τον δικηγόρο στον οποίο απευθύνθηκε ο τραγουδιστής. Υπάρχει δηλαδή επικοινωνία ανάμεσα στους δύο αυτούς άντρες που καταγγέλλουν τα περιστατικά.

Τα περιστατικά, τα οποία καταγγέλλει ο μουσικός τρέχουν πίσω στον χρόνο, έναν χρόνο πίσω. Όταν είχε έτσι με τον πολύ γνωστό αυτό τραγουδιστή μία συγκεκριμένη επαφή μέσα από έναν συγκεκριμένο χώρο. Καταλαβαίνετε ότι γνωρίζουμε πάρα πολλά, δεν μπορούμε σε αυτό το στάδιο να μεταφέρουμε όλες τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Όμως και ο άνθρωπος αυτός έχει δείξει ειδικά τις τελευταίες δύο-τρεις εβδομάδες πολύ μεγάλο ενδιαφέρον προκειμένου να καταγγείλει επίσημα τα όσα λέει ο ίδιος ότι δέχτηκε», ανέφερε η δημοσιογράφος του Πρωινού.

«Υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε "πού πάτε; Θα μπλέξετε"»

Στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας διέψευσε μια πληροφορία, σύμφωνα με οποία ζητήθηκαν χρήματα από τον τραγουδιστή προκειμένου να κλείσουν τα στόματα.

«Ο ίδιος ο πρωταγωνιστής, ο τραγουδιστής, φέρεται να θεωρεί, τουλάχιστον από αυτά που λέει σε ανθρώπους του περιβάλλοντός του, αίολες τις κατηγορίες αυτές. Θεωρεί ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί τίποτα. Δεν ξέρω αν θα αρνηθεί τη γνωριμία ή την επαφή, την κοινωνική επαφή με τους δύο καταγγέλλοντες, αν φτάσουμε σε καταγγελία. Όμως θεωρεί ότι όλο αυτό, αν φτάσουμε σε καταγγελία, είναι προϊόν μιας σκευωρίας, είναι αποκύημα φαντασίας και δεν υπάρχει ασέλγεια. Αυτό λέει στον δικό του περίγυρο ο τραγουδιστής.

Επίσης θέλω να σας πω ότι και στον περίγυρο των δύο καταγγελλόντων υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε "πού πάτε; Θα μπλέξετε, αν δεν μπορείτε να το αποδείξετε αυτό". Από την άλλη να το ξαναπούμε, επειδή το λέγαμε και στην ιστορία του #MeToo, αν είναι θύματα και αισθάνθηκαν τώρα ότι πρέπει να το πούνε, καλώς κάνουν και θα βγουν να το πούνε. Ωραία;

Τώρα. Επειδή ακούστηκε και γράφτηκε χθες ότι υπάρχει και μια οικονομική συναλλαγή, δηλαδή ότι ζητήθηκαν χρήματα από τον τραγουδιστή προκειμένου να κλείσουν τα στόματα και ότι ο μεγάλος αυτός Έλληνας τραγουδιστής, έχει ήδη ενημερώσει το τμήμα των εκβιαστών στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, εμένα από το δικό μου ρεπορτάζ δεν μου προκύπτει αυτό. Ότι δηλαδή υπήρξε μια τέτοια, ένα τέτοιο οικονομικό αλισβερίσι, όπου οι δύο αυτοί κύριοι, οι καταγγέλλοντες, ζήτησαν λεφτά από τον τραγουδιστή για να μην, τέλος πάντων…», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.