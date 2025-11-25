Τζένιφερ Λόπεζ: Η εκρηκτική εμφάνιση σε γάμο δισεκατομμυριούχου στην Ινδία - Πόσα εκατομμύρια πήρε και τα αρνητικά σχόλια

Το περασμένο Σαββατοκύριακο η Τζένιφερ Λόπεζ τραγούδησε στον γάμο Ινδού δισεκατομμυριούχου που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Ουνταϊπούρ της Ινδίας έναντι αδράς αμοιβής.

Ο γάμος κράτησε τέσσερις ημέρες και η εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία έφτασε στην Ινδία το Σάββατο (22/11), ήταν το highlight το βράδυ της Κυριακής (23/11), ενώ και η Λατίνα σταρ ωφελήθηκε με το παραπάνω αφού πήρε 2 εκατομμύρια δολάρια.

Στα social media ανέβηκαν πολλά βίντεο από την εμφάνιση της Λόπεζ και πολλά ήταν για ακόμα μία φορά τα θετικά σχόλια εστιάζοντας στην εντυπωσιακή της εμφάνιση, καλλίγραμμη σιλουέτα και την ενέργειά της «στα 56 της», όπως έγραψαν χαρακτηριστικά οι διάφοροι χρήστες.

Ωστόσο, δεν ήταν όλα θετικά, αφού υπήρξαν και κάποια αρνητικά σχόλια, τα οποία υποστήριζαν ότι τα αποκαλυπτικά outfits που επέλεξε να φορέσει ήταν άκυρα για την περίσταση και θα προτιμούσαν να είχε επιλέξει κάποια παραδοσιακή φορεσιά.

«Είθε αυτές οι οικογένειες να ενωθούν σε αυτή την υπέροχη μέρα και ο Θεός να μας ευλογεί όλους», ήταν η ευχή της Λόπεζ στο κλείσιμο της εμφάνισής της, ενώ λίγη ώρα αργότερα εθεάθη στο αεροδρόμιο ενώ αναχωρούσε από την Ινδία.

Πάντως, να σημειωθεί ότι η Λατίνα σταρ δεν τραγούδησε απλά στη δεξίωση, αλλά έδωσε το «παρών» και στον γάμο του ζευγαριού όπου εκεί το ντύσιμό της ήταν πιο «παραδοσιακό», ενώ πόζαρε στον φακό μαζί με τον πατέρα της νύφης, Ράμα Ρατζού Μαντένα, ο οποίος είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος σε μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία.

Η κόρη του, Νέτρα Μαντένα, παντρεύτηκε τον Βάμσι Γκαντιράτζου, ο οποίος είναι συνιδρυτής και διευθυντής τεχνολογίας της πλατφόρμας παράδοσης φαγητού Superorder και πέρσι συμπεριλήφθηκε στη λίστα Forbes 30 Under 30.