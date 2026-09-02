Mad Clip: Το μήνυμα της Ζόζεφιν από το σημείο του δυστυχήματος για τα πέντε χρόνια από τον θάνατό του

Πέντε χρόνια πέρασαν από την ημέρα που ο Mad Clip σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στη Βουλιαγμένη και το βράδυ της Τρίτης (1/9) πολύς κόσμος συγκεντρώθηκε στο σημείο που ο γνωστός τράπερ έχασε τη ζωή του για να τιμήσει τη μνήμη του.

Η Ζόζεφιν, η οποία είχε συνεργαστεί μαζί του στο τραγούδι «Fimi» που είχε σημειώσει μεγάλη επιτυχία, βρέθηκε στο σημείο και ανέβασε ένα σύντομο βίντεο σε story στο προφίλ της στο Instagram γράφοντας:

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«Πέρασαν τα χρόνια, αλλά η "φήμη" σου δεν θα σβήσει ποτέ. Κοίτα πόσος κόσμος είναι ακόμα εδώ για σένα Peter. Μας λείπεις».

Υπενθυμίζεται ότι ο Mad Clip σκοτώθηκε το 2021 όταν το αυτοκίνητό του βγήκε από την πορεία του και έπεσε με μεγάλη σφοδρότητα πρώτα σε μία κολώνα και μετά σε ένα δέντρο.

Οι 12 πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο χρειάστηκαν περισσότερο από 2 ώρες για να τον απεγκλωβίσουν μέσα από το όχημα του που είχε μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών, λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης.

Στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον Mad Clip χωρίς τις αισθήσεις του, τον διεκόμισε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου ο τράπερ άφησε την τελευταία του πνοή. Η τραγική είδηση έχει προκαλέσει σοκ στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Σύμφωνα με την έκθεση του ειδικού πραγματογνώμονα της Τροχαίας, ο τράπερ έχασε τον έλεγχο του οχήματος του με 135 χλμ/ώρα, στο οδόστρωμα δεν υπήρχαν λάδια ή νερά, τα ελαστικά του ήταν λίγων μηνών, ενώ ο Mad Clip δεν ήταν υπό την επήρεια ουσιών ούτε είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Να σημειωθεί ακόμα ότι ο εγκέφαλος του μοιραίου οχήματος καταστράφηκε από τη σφοδρή πρόσκρουση και έτσι οι ειδικοί δεν μπόρεσαν να ανακτήσουν χρήσιμα στοιχεία για τα αίτια του δυστυχήματος.