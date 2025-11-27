Madwalk 2025 - Τάμτα: Ανατρεπτική εμφάνιση με ανδρικό six pack στη σκηνή

Κάθε εμφάνιση της Τάμτα στις μουσικές διοργανώσεις είναι talk of the town, αφού η ποπ σταρ δεν έχει απογοητεύσει ποτέ το κοινό της με την τόλμη της.
Στη βραδιά μόδας και μουσικής MadWalk 2025 το βράδυ της Τετάρτης στο Κλειστό Tae Kwon Do, το act της φυσικά και δεν πέρασε απαρατήρητο.
Η Τάμτα βγήκε στη σκηνή φορώντας ένα ανδρικό six pack και τραγουδώντας «Σώμα Δανεικό», υποστήριξε την avant-garde αισθητική της Melisa Minca.
Στο runway, τα μοντέλα περπάτησαν με τα looks της σχεδιάστριας Minca, σε έναν συγχρονισμό που άφηνε την αίσθηση πως μουσική, κίνηση και μόδα «αναπνέουν» μαζί.
